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14 Haziran 2017 Çarşamba 21:41

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Trabzonspor transferde hız kesmiyor

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
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Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
Trabzonspor transferde hız kesmiyor.Önümüzdeki sene daha iddialı bir takım kurmak isteyen bordo mavililer Eskişehirspor’dan kamil Ahmet Çörekçi ile anlaştı.Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi, yarın Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirilecek.
25 yaşındaki sağ beki Trabzon’a davet eden bordo-mavililerin, yarın sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması durumunda oyuncu ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda TFF 1. Lig’de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre alan Kamil Ahmet, 1 de gol kaydetti.
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