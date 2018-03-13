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Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

NBA'de Portland Trail Blazers, Miami Heat'i mağlup ederek 2013'ten bu yana ilk defa 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

NBA'de Portland Trail Blazers, Miami Heat'i mağlup ederek 2013'ten bu yana ilk defa 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

13 Mart 2018 Salı 12:56
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 115-99 yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 10. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, ağırladığı Miami Heat'i 115-99 yenerek 2013'ün kasım ayından bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic de 27 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Heat'te Goran Dragic 23 sayı, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.

Westbrook'tan 99'uncu "triple double"

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Sacramento Kings'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece bu sezon 20'nci, kariyerinde 99. defa "triple double" yaptı.

Ev sahibi Thunder'da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Paul George ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Carmelo Anthony, galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 8 ribaunt, Garrett Temple'ın 15 sayı, 7 ribaunt ve De'Aaron Fox'un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 13.03.2018 13:01
Anahtar Kelimeler:
SporRussell WestbrookPortland Trail BlazersNBABasketbol
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