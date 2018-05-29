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Türkiye, İran'ı bir kez daha mağlup etti

Ay-yıldızlı ekip, İran'la 44 yıl sonra oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Türkiye, İran'ı bir kez daha mağlup etti

Ay-yıldızlı ekip, İran'la 44 yıl sonra oynadığı maçı 2-1 kazandı.

29 Mayıs 2018 Salı 02:23
Türkiye, İran'ı bir kez daha mağlup etti

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İran ile 44 yıl sonra oynadığı maçı 2-1 kazandı ve rakibi karşısındaki yenilmezliğini sürdürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Cenk Tosun'un golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle yaptığı 7. müsabakada 5. galibiyetini elde etti. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye bu maçlarda rakip filelere toplam 14 gol gönderirken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

Cenk Tosun 10 gole ulaştı

İran karşısında A Milli Takım'ın gollerini atan Cenk Tosun, milli formayla gol sayısını 10'a yükseltti.

Cenk, 10 gole ulaşarak, 9 golü bulunan Emre Belözoğlu, Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke'yi geride bırakırken, 10 golü olan Umut Bulut'u da yakaladı.

Tarkan Serbest ilk maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı'nda İran karşısında ikinci yarıda oyuna giren Tarkan Serbest, ay-yıldızlı formayla ilk maçına çıktı.

İlk kez aday kadroya davet edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir'de 2'de 2

A Milli Futbol Takımı, Başakşehir'de oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu statta ilk maçını Yunanistan ile 17 Kasım 2015 tarihinde oynamıştı. Türkiye, o karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanmıştı.

Lucescu ile 3. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 9. maçında 3. galibiyetine ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı maçlarda 4 yenilgi yaşarken, 2 müsabakada da eşitliği bozamadı.

2018 yılındaki 3. maçta 2. galibiyet

Ay-yıldızlı ekip, İran'ı 2-1 yenerek 2018 yılında yaptığı üçüncü hazırlık maçında 2. galibiyetini elde etti.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mayıs ayında 22. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde mayıs ayında oynadığı 55. maçta 22. galibiyetine ulaştı.

Oynadığı 55 karşılaşmada 22 yenilgi ve 11 beraberlik de yaşayan Türkiye, bu maçlarda 70 gol atarken, kalesinde ise 79 gol gördü.

Mayıs ayındaki en farklı galibiyetini 28 Mayıs 1950'de İran karşısında 6-1'lik sonuçla alan Türkiye, en farklı yenilgisini ise 28 Mayıs 1928'de Mısır'a 7-1 mağlup olarak yaşadı.

Muhabir: Hilmi Sever

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Son Güncelleme: 29.05.2018 04:52
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Spor
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