UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşında yarın 22 karşılaşma oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu rövanş maçları, yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon ekibi Vardar'ı yarın TSİ 20.30'da Ülker Stadı'nda konuk edecek.
Rövanş maçlarının ardından üst tura çıkacak 22 takımın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri, 25 Ağustos Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.
Play-off turunda rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen (Çekya): (1-3)
19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maritimo (Portekiz): (0-0)
20.00 Östersunds (İsveç) - PAOK (Yunanistan): (1-3)
20.00 Sheriff (Moldova) - Legia Varşova (Polonya): (1-1)
20.00 Zenit (Rusya) - Utrecht (Hollanda): (0-1)
20.00 Oleksandriya (Ukrayna) - BATE (Belarus): (1-1)
20.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Altach (Avusturya): (1-0)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Viitorul (Romanya): (3-1)
20.30 Süduva (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-2)
20.30 Fenerbahçe - Vardar (Makedonya): (0-2)
21.00 Videoton (Macaristan) - Partizan (Sırbistan): 0-0
21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (1-1)
21.00 Midtjylland (Danimarka) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): (2-3)
21.00 AEK (Yunanistan) - Club Brugge (Belçika): 0-0
21.45 Olympique Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya): 1-1
21.45 Rosenborg (Norveç) - Ajax (Hollanda) : (1-0)
21.45 Braga (Portekiz) - Hafnarfjördur (İzlanda): (2-1)
21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (3-2)
21.45 Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya): (0-6)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Everton (İngiltere): (0-2)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya): (2-3)
22.05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek (Hırvatistan): (2-1)
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu