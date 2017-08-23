Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108968
ALTIN
145.071
DOLAR
3.4991
STERLİN
4.4825
EURO
4.1260
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer...
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Makedon ekibi Vardar'ı TSİ 20.30'da ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Makedon ekibi Vardar'ı TSİ 20.30'da ağırlayacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:00
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşında yarın 22 karşılaşma oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu rövanş maçları, yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon ekibi Vardar'ı yarın TSİ 20.30'da Ülker Stadı'nda konuk edecek.

Rövanş maçlarının ardından üst tura çıkacak 22 takımın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri, 25 Ağustos Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Play-off turunda rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen (Çekya): (1-3)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maritimo (Portekiz): (0-0)

20.00 Östersunds (İsveç) - PAOK (Yunanistan): (1-3)

20.00 Sheriff (Moldova) - Legia Varşova (Polonya): (1-1)

20.00 Zenit (Rusya) - Utrecht (Hollanda): (0-1)

20.00 Oleksandriya (Ukrayna) - BATE (Belarus): (1-1)

20.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Altach (Avusturya): (1-0)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Viitorul (Romanya): (3-1)

20.30 Süduva (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-2)

20.30 Fenerbahçe - Vardar (Makedonya): (0-2)

21.00 Videoton (Macaristan) - Partizan (Sırbistan): 0-0

21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (1-1)

21.00 Midtjylland (Danimarka) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): (2-3)

21.00 AEK (Yunanistan) - Club Brugge (Belçika): 0-0

21.45 Olympique Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya): 1-1

21.45 Rosenborg (Norveç) - Ajax (Hollanda) : (1-0)

21.45 Braga (Portekiz) - Hafnarfjördur (İzlanda): (2-1)

21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (3-2)

21.45 Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya): (0-6)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Everton (İngiltere): (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya): (2-3)

22.05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek (Hırvatistan): (2-1)

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu






 

Son Güncelleme: 23.08.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporRövanşPlay-off TuruFutbolFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe tur için sahada
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Rıza Kayaalp Dünya şampiyonu oldu: Minderi rakiplerine dar etti
Rıza Kayaalp Dünya şampiyonu oldu: Minderi rakiplerine dar etti
Barcelona Neymar'a dava açıyor
Barcelona Neymar'a dava açıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim