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VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı

Antalya'da Finlandiya'nın Malta'yı 5-0 yendiği hazırlık maçında, Türkiye'de ilk kez bir müsabakada çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yapıldı.

VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı

Antalya'da Finlandiya'nın Malta'yı 5-0 yendiği hazırlık maçında, Türkiye'de ilk kez bir müsabakada çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yapıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:51
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı

ANTALYA (AA) - Türkiye'de ilk kez bir müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrim içi uygulandı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da Finlandiya ile Malta milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak çevrim içi VAR uygulaması yapıldı.

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakanın yardımcı hakemlik görevini Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy üstlendi.

Müsabakada VAR aracında, hakem Halis Özkahya ve yardımcısı Ali Palabıyık görev aldı. Sahadaki hakemin, VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği çevrim içi uygulama gerçekleştirildi.

Finlandiya 5-0 kazandı

Karşılaşmayı Finlandiya Milli Takımı 5-0 kazandı.

Finlandiya'nın gollerini 13 ve 27. dakikada Teemu Pukki, 23. dakikada Kalle Taimi, 85. dakikada Fredrik Jensen ve 88. dakikada Pyry Soiri attı.

Çevrim içi uygulama nasıl yapılıyor?

"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla gerçekleştirilen VAR sisteminin çevrim içi uygulamalarında, maçın hakemi, araçta bulunan Video Yardımcı Hakem'le doğrudan iletişim kuruyor.

VAR kapsamına giren pozisyonla ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarıyor.

Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiriyor.

Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde oluyor.

Son Güncelleme: 27.03.2018 05:33
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Video Yardımcı Hakem (VAR)MaltaMaçtaHazırlık Maçı​Finlandiya
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