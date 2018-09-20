Young Boys 0- Manchester United 3
Manchester United deplasmanda rahat kazandı.Premier Lig’de eleştirilen Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde patladı. Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Young Boys ile deplasmanda karşılaşan Manchester United, sahadan 3-0 galip ayrılarak ilk maçında 3 puanı kaptı.
Jose Mourinho’nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 35 ve 44. dakikalarda Paul Pogba, 66. dakikada Anthony Martial kaydetti.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Old Trafford’da Valencia’yı ağırlayacak. Young Boys ise deplasmanda Juventus’a konuk olacak.
Sözcü