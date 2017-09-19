Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanan maçlarda rakiplerini yenen 15 takım, bir üst tura yükseldi.
Kupanın 3. tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Belediyespor, Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Belediyespor, Gazişehir Gaziantep, Kayserispor, Kars 36 Spor, Boluspor, Orhangazi Belediyespor ve Sivas Belediyespor 4. tura çıktı.
Sonuçlar
Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1
Tokatspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Şanlıurfaspor-Pazarspor: 1-1 (4-2 penaltılarla)
Diyarbekirspor-İstanbulspor: 0-1
Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3
Bandırmaspor-Çorum Belediyespor: 0-1
Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-3 penaltılarla)
SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor: 1-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep: 2-3
Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: 0-1
Balıkesir Baltok-Kars 36 Spor: 1-1 (5-6 penaltılarla)
Boluspor-Sinopspor: 3-0
Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor: 3-5
Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor: 0-1
Kupanın 3. turunda yarın 25 maç yapılacak.
Muhabir: Ercan Çakar