Sular ne zaman gelecek? 29 Aralık 2016, güncel su kesintileri

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KÜÇÜKÇEKMECE ARIZA YÜZÜNDEN SU ALAMIYOR

HALKALI MERKEZ MAHALLESİ,

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel kesintiler listesine sabahın ilk saatlerinden itibaren Büyükçekmece ve Küçükçekmece'yi aldı. İSKİ,Büyükçekmece'nde dün gece 22.15 sularında ortaya çıkan şebeke hattı arızası yüzünden su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında Büyükçekmece'de su kesintisinin bugün'ye kadar bitirilmesi hedefleniyor.Küçükçekmece'de aşağıdaki mahalleler dün gece saat'ten itibaren şebeke hattı arızası nedeniyle su alamıyor.TEVFİKBEY MAHALLESİ, SOĞÜTLÜÇEŞME MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ,İNÖNÜ MAHALLESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ, MEHMET AKİF MAHALLESİ,İSKİ Küçükçekmece'de bu bölgede yaşanan su kesintisinin sabah saat'dan itibaren sona ereceğini duyurdu.