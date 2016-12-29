Sular ne zaman gelecek? 29 Aralık 2016, güncel su kesintileri

İstanbul'da su kesintileri, güncel su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza, Su kesintisi yaşanan bölgeler..
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel kesintiler listesine sabahın ilk saatlerinden itibaren Büyükçekmece ve Küçükçekmece'yi aldı. İSKİ,
BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde dün gece 22.15 sularında ortaya çıkan şebeke hattı arızası yüzünden su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında Büyükçekmece'de su kesintisinin bugün 12.00'ye kadar bitirilmesi hedefleniyor.
KÜÇÜKÇEKMECE ARIZA YÜZÜNDEN SU ALAMIYOR
Küçükçekmece'de aşağıdaki mahalleler dün gece saat 22.13'ten itibaren şebeke hattı arızası nedeniyle su alamıyor.
TEVFİKBEY MAHALLESİ, SOĞÜTLÜÇEŞME MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ,
İNÖNÜ MAHALLESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ, MEHMET AKİF MAHALLESİ,
İSKİ Küçükçekmece'de bu bölgede yaşanan su kesintisinin sabah saat 09.00'dan itibaren sona ereceğini duyurdu.