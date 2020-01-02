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2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap

2020’de çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesiyle seyahat severler için birçok seyahat fırsatı doğuyor. Yıl boyunca resmi tatillere eklenecek 6 izin günü ile toplam 32 gün tatil yapılabiliyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:57
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap

2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap

Yılın en ışıltılı, en romantik ayını geride bıraktık. 2020’yi heyecanla kucaklarken, neredeyse herkesin aklıda tek bir soru var; yeni senede kaç gün tatil yapabileceğiz? Türkiye’nin önde gelen turizm portalı tatilsepeti.com, seyahat planlarını önceden yapmak isteyenler için 2020 resmi tatil takvimini sunarken, izin günleriyle oluşacak seyahat alternatiflerini de sıralıyor.


Müjdemizi isteriz!

2020 resmi tatil günlerinin bolluğuyla hem kutlamalara hem anma günlerine katılmak, sevdikleriyle vakit geçirmek ve seyahat etmek isteyenler için pek çok tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Hazırsanız, 2020’de resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğine ve sunulan seyahat alternatiflerine birlikte bakalım.

Neşe doluyor insan

“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan” 4 gün tatil haberini, tam olarak böyle karşılamak mümkün… 23 Nisan Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan Cuma günü izin alırsanız, 4 gün tatil yapabilirsiniz.

Emekçi tatilinde 3 gün cepte!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma gününe geliyor; izin almanıza gerek yok. Keyfini çıkara çıkara 3 gün tatil yapabilirsiniz.

Patronla aranız iyi ise, paçayı kurtardınız!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Bu hafta durum biraz sıkıntı; 4 gün tatil yapabilmek için, 18 Mayıs Pazartesi günü izin almanız gerekiyor. Yöneticinizle aranız fena değilse, işiniz kolay.

Üzgünüz!

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 26 Mayıs Salı günü bitiyor. Üzgünüz; ama bu tatili birleştirme imkanınız yok gibi görünüyor. Yine de bu hafta Pazartesi ve Salı günü yoğunluğunu göz ardı etmeden erken rezervasyon yapmakta fayda var. 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor. 3-14 Temmuz veya 16-17 Temmuz izin alırsanız 5 gün tatil yapabilirsiniz.

Tatilsepeti kampanyalarını takipte kalın!

Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma başlayıp 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Sizi heyecanlandırdı mı bilinmez; ama elden gelen bir şey yok, bu hafta 4 gün tatil yapacağa benziyorsunuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Perşembe gününe denk geliyor. 4 gün tatil yapma gibi bir hayaliniz varsa, 30 Ekim Cuma günü izin almanız gerekiyor. Bu dönemlerde otellerin yoğunluğunu dikkate alan ve Tatilsepeti’nin %50’ye varan erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin ise rezervasyonlarını bir an önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.

4 günlük sıcak çikolata keyfi

31 Aralık yılbaşı gecesi Perşembe gününe denk geliyor. Aynı gün için izin alma imkanınız varsa, mevsimin keyfini çıkararak sıcak çikolatanızı yudumlayacağınız 4 günlük tatil sizi bekliyor. Bu dönemde yurt dışı promosyonlu turlar ve Avrupa seyahatlerini tercih edebileceğiniz gibi, yurt içi turlarına da katılabilirsiniz.

tatilsepeti.com hakkında:

Temelleri 2002 yılında atılan tatilsepeti.com, 2004 yılından bu yana yüz binlerce kişiye tatil servisi sunan bir turizm portalıdır. Yıllık 25 milyonu tekil olmakla beraber toplamda 63 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından biridir. Yurt içi online satışta sektörün öncülerinden olan tatilsepeti.com, 2009 yılında dünyanın en büyük otel tedarikçilerinden Expedia ile anlaşma yaparak yurt dışı tatil satışına da başlamıştır. Turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yakaladığı başarıyla dikkat çekmeyi başaran tatilsepeti.com, 2013 yılı Mayıs ayında, Londra merkezli yatırım fonu Bancroft Private Equity’den yatırım alarak büyümesini daha da hızlandırmıştır.

tatilsepeti.com; en geniş ürün seçeneği, en doğru bilgi, en uygun ödeme koşulları ve müşteri odaklı satış öncesi - sonrası hizmetleriyle misafirlerine bir tatil sitesinden beklediklerinin de ötesinde, bir tatil alışverişi deneyimi sunma misyonuyla hareket etmektedir. Türkiye’nin en saygın tur operatörleri, 4.500’den fazla yurt içi, 350 binden fazla yurt dışı oteli, yılda 7.000’in üzerinde yurt içi - yurt dışı turu, uçak bileti ve araç kiralama hizmetlerini, tatilsepeti.com çatısı altında sunmaktadır.

İnsanların tatil ve seyahat ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak onlara en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen tatilsepeti.com, tatil denildiğinde ilk akla gelen internet turizm markası olarak kendini konumlandırmaktadır. tatilsepeti.com’un deneyimli danışmanlardan oluşan 200 kişilik çağrı merkezi, bu vizyonu gerçekleştirmede çok önemli bir role sahiptir.

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