Avrupa İnovasyon Konseyi Ödülleri sahiplerini buldu

Avrupa Birliği İnovasyon Konseyi (EIC), Yıllık İnovasyon Ödülleri kazananlarını açıkladı. Bu yıl Dortmund ve Vantaa şehirlerinin yanı sıra önde gelen 4 kadın yenilikçi ile tedarik alanında yeniliklere imza atan 3 girişimci ödüle layık görüldü. Törende, çocukların STEAM becerilerini fiziksel ve dijital ürünlerle geliştiren Twin Science'ın kurucu ortağı ve CEO'su Asude Altıntaş da özel mansiyon ödülünü kazandı.

Ödüller, EIC'nin 25 Kasım’da sona eren ve 2014'ten bu yana inovasyona yönelik Avrupa Birliği İnovasyon Konseyi’nin desteğini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen 2021 EIC Etki Raporu'nun yayınlandığı iki günlük açılış zirvesi sırasında açıklandı. Zirve, Avrupa inovasyon politikasının geleceğini tartışmak ve şekillendirmek ve hızlı büyüyen Avrupalı start-up'lar için koçluk, ağ oluşturma ve fikir alışverişini kolaylaştırmak için Avrupa inovasyon ekosistemindeki yenilikçileri, araştırmacıları, girişimcileri, yatırımcıları ve aktörleri bir araya getirdi.

Dortmund, Avrupa İnovasyon Başkenti seçildi

Bu yıl 7’nci defa düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'ni açıklayan Avrupa İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel, Dortmund'u (Almanya) 2021 Avrupa İnovasyon Başkenti ilan etti ve şehir 1 milyon Euro’luk nakit ödülün sahibi oldu. Yeni Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir ödülü ise 500 bin Euro'luk ödülle Finlandiya Vantaa'ya gitti.

Kazanan şehirlerin, yenilikçilerin ve vatandaşlarının yararına inovasyon ekosistemleri geliştirmek için olağanüstü işler yaptığının altını çizen Komisyon Üyesi Gabriel, “Bu şehirler, inovasyon için gerçek test yuvalarıdır; inovasyon ekosisteminin çeşitli ortaklarının, daha yenilikçi ve sürdürülebilir kentsel gelişim elde etmek için aşağıdan yukarıya inisiyatifleri birlikte oluşturduğu forumlardır” dedi.

Şehirlerin inovasyonu mümkün kılan ve kucaklayan bir ortam yaratmaya yönelik uzun vadeli çabalarının değerlendirildiği ödüllerde; Avrupa İnovasyon Başkenti ikincileri Dublin (İrlanda), Malaga (İspanya) ve Vilnius (Litvanya) olurken, Cascais (Portekiz) ve Trondheim (Norveç) European Rising Innovative City için ikinci ve üçüncülüğe layık görüldü.

Girişimci kadınlara 100 bin Euro

Komisyon Üyesi Gabriel ayrıca AB Kadın Yenilikçiler Ödülü'nün kazananlarını da duyurdu. Her biri 100 bin Euro nakit ödül kazanan bu isimler şöyle:

Merel Boers (Hollanda), doktorların acil servis bakımlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için en son teknolojiyi sunan bir şirket olan NICO-LAB 'ın kurucu ortağı ve CEO'su.

Mathilde Jakobsen (Danimarka), gıda tedarik zincirini kısaltıp dijitalleştiren ve kaliteli gıdaya kolay erişim sağlayan bir dijital platform olan Fresh.Land'in kurucu ortağı ve CEO'su.

Daphne Haim Langford (İsrail), otoimmün ve inflamatuar oküler hastalıkların tedavisi için tıbbi çözümler geliştiren bir şirket olan Tarsier Pharma'nın kurucusu ve CEO'su.

30 yaşın altındaki istisnai yenilikçilerin değerlendirildiği Rising Innovator 2021 ödülünün ve 50 bin Euro nakit ödülün sahipleriyse tekerlekli sandalyeler için modaya uygun jant kapakları yaratan İrlandalı Izzy Wheels'ın kurucuları Ailbhe and Isabel Keane oldu.

, "Bu yılın kazananları, inovasyonun çehresini değiştirmeye yardımcı olacak ve gelecekte daha fazla kadın girişimcinin önünü açacak " dedi.

Ayrıca iki kadın girişimci başarıları için özel mansiyon ödülü aldılar:

Asude Altıntaş (Türkiye), çocukların STEAM becerilerini fiziksel ve dijital ürünlerle geliştiren Twin Science'ın kurucu ortağı ve CEO'su.

Livia Ng (Birleşik Krallık), hastaların ve klinik yenilikçilerin yaşamlarını iyileştiren dijital hasta işe alım stratejileri oluşturmak için derin teknoloji kullanan Neucruit şirketinin kurucusu ve CEO'su.

Ayrıca törende ilk kez AB Yenilikçi Tedarik Ödülleri açıklandı. Ödülün her kategoriden birincisi 75 bin Euro ve ikincisi ise 25 bin Euro kazandı.

İnovasyon tedarik stratejisi kategorisi:

Galician Sağlık Hizmetleri (SERGAS) (İspanya) – Birincilik

Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) (Polonya) – İkincilik.

Toplumsal zorluklarla mücadele kategorisi

The Dutch Waterschapsbedrijf Limburg (Hollanda) – Birincilik

Uluslararası Yatay Tarama Girişimi (Belçika )– İkincilik

Tedarik liderliği kategorisi

Francesco Talone & Stefano Moni & Giuseppe Restivo (İtalya) – Birincilik

Mateusz Stanczyk & Monika Adamczak (Polonya) – İkincilik.

Her üç ödül grubu da zirve sırasında en son Etki Raporu’nu yayınlayan EIC tarafından destekleniyor. Rapor, 2014'ten bu yana EIC'nin yaklaşık 5 bin 500 start-up ve KOBİ'yi ve ayrıca gelişmekte olan teknolojiler üzerine 400'den fazla araştırma ve inovasyon projesini finanse ettiğini gösteriyor. Birçok AB ülkesi ve üçüncü ülkelerdeki 137 şirkette 600 milyon Euro'nun üzerinde yatırım kararları onaylandı. The Deep Tech Europe - Avrupa İnovasyon Konseyi Etki Raporu 2021'ne erişmek için QR kodunu tarayabilirsiniz:

EIC, sağlık, dijital ve temiz teknoloji gibi gelecek vaat eden derin teknoloji sektörleri için finansman ve yatırım fırsatlarını çekme konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir.

Avrupa İnovasyon Konseyi Hakkında:

EIC, AB Ufuk Avrupa programı kapsamında kurulmuştur. Erken aşamadaki araştırmadan konsept kanıtına, teknoloji transferine ve yeni kurulan ve KOBİ'lerin finansmanı ve büyütülmesine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri desteklemek için 10,1 milyar Euro'luk bir bütçeye sahiptir.