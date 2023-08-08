Bitcoin çıkış yolu arıyor

Ethereum ise Bitcoin’i takiple 1.800$ ardından tekrar 1.830$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinlerdeki karışık seyir ile birlikte kripto piyasasının toplam değeri hala 1,12 milyar dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz günün gelişmelerini değerlendirdi.

Coinshares verileri incelendiğinde geçtiğimiz hafta başta Bitcoin olmak üzere kripto piyasasında yatay hareketlilik mevcutken kripto varlık yatırım ürünlerinde kar satışlarıyla birlikte net çıkışlar 107 milyon doları buldu. Bitcoin’de mart ayından bu yana 111 milyon dolar ile en büyük çıkışlar görülürken, altcoinlere girişler oldu. Solana’da bir haftada 9,5 milyon dolarlık giriş ile Mart 2022’den bu yana en yüksek girişler görüldü. Genel görünüme bakıldığında Bitcoin ve Ethereum’dan çıkışlar olurken, çoğunlukla Solana, Xrp ve Litecoin’e girişler mevcut.

Kripto piyasasındaki hacimsiz seyir devam ederken dün ödeme devi PayPal’dan haber geldi. Uzun süredir kripto para ile ödeme hizmeti veren Paypal, kendi stablecoin’nini çıkartacağını duyurdu. Dolara sabitlenerek piyasaya sürülecek stablecoin olan PayPal USD (PYUSD), Paxos tarafından desteklenecek.

Kripto piyasasındaki haber akışlarıyla birlikte makro gündemde de veri akışının sığ olduğu şu süreçte gözler perşembe günü ABD’den gelecek olan enflasyon verisine çevrildi. Özellikle geçtiğimiz hafta gelen verilerle karışık sinyaller aldığımız bir veri setini geride bıraktık. Perşembe günü özellikle FED’in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon verisinde soğuma gözlemlenebilirse faiz artışlarını geride bırakacağımız bir sürece girilebilir. Bu ise kripto piyasası için can suyu olabilir.

Bitcoin (BTC) Teknik Analiz

Sığ veri ve haber akışının olduğu yeni haftada kripto piyasasında karışık seyir devam ederken, geçtiğimiz hafta %235 kazanç sağlayan YGG, dün %63 civarında hızlı bir geri çekilmeyle en çok düşen kripto para olarak karşımıza çıkıyor. Son 24 saatte diğer altcoinler arasında ayrışan DODO ise %50 yükselişle liderliği alırken, %24 artışla AUDIO ikinci ve %12’lik hareketiyle onu takip eden OXT ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.

Bitcoin, haftanın ilk gününe kısmi bir yükselişe başladı. Uzun süredir düşük hacimli ve yatay-negatif bir hareket eğilimi içerisinde bulunan Bitcoin, 29.200$ seviyelerinden güne başlarken yaklaşık 1 aydır oluşturduğu düşen kanaldan çıkmanın da yollarını arıyor. Şu an kanalın tam orta bandında bulunan Bitcoin için bu seviyenin üzerine çıkması kısa vadede kanalın da üzerine çıkmasını tetikleyebilir. Ancak bunun için birtakım olumlu haberlere veya verilere de ihtiyaç var. Hacimler son zamanların en düşük seviyelerinde yer alıyor.

29.500$ bölgesi Bitcoin için ilk hedef seviye olmaya kısa vadede devam ederken 30.000$ hem psikolojik hem de kanalın üst bandı olarak direnç görevi görüyor. Aşağıda ise 29.000$ kısa vadede ana destek noktası olmaya devam ediyor. Görünümün kötüleşmesi durumunda 28.780$ ise bir diğer destek noktası konumunda.

DODO Teknik Analiz

Bitay’da günün en çok yükselen kripto parası olarak öne çıkan DODO, 2 günde yüzde 100’e varan bir yükseliş yaşayarak 0,18$’a kadar yükseldi. Son günlerde adeta sabit kalan ve 0,9$ bölgesinde güç toplayan DODO, şu sıralar 0,15$ düzeylerinde denge bulmaya ve istikrar kazanmaya çalışıyor.

200 günlük hareketli ortalama olan 0,14$ bölgesine kadar bir düzeltme yaşama ihtimali yüksek olan DODO’nun bu bölgeden destek bulması halinde ulaşabileceği ilk seviye tekrardan 0,18$ ve ardından 3 aydır görmediği 0,2$ bölgesi olabilir. Bu ise kabaca sırayla yüzde 25 ve yüzde 50’lik fırsat anlamına geliyor. 0,13$ ve 0,14$ bölgelerinin destek olarak çalışamaması halinde ise 0,115$ bölgesine bir geri çekilme görülmesi olası.