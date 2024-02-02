Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pasifik Teknoloji 6-7 Şubat’ta Talep Toplayacak

Pasifik Grubu bünyesinde bulunan Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji) halka açılıyor.

02 Şubat 2024 Cuma 19:35
Pasifik Teknoloji 6-7 Şubat’ta Talep Toplayacak






Pasifik Teknoloji 6-7 Şubat’ta Talep Toplayacak

İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayiine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde önemli başarılara imza atan Pasifik Grubu bünyesinde bulunan Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji) halka açılıyor. Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6 ve 7 Şubat'ta talep toplanacak. Halka arz fiyatı 35 TL olarak belirlenen Pasifik Teknoloji’nin 14 milyon TL’si sermaye artırımı, 13 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 27 milyon TL olan payları satışa çıkacak. Söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,15’i halka açılmış olacak. Söz konusu payların 18 milyon 900 bin adedi (yüzde 70) yurt içi bireysel yatırımcılara, 8 milyon 100 bin adedi (yüzde 30) ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. 

Çatısı altında bulunan Destel Bilişim, Ditravo, Icredible ve Destel Connect gibi şirketleri ile siber güvenlikten yazılıma, IT/donanımdan, teknolojik altyapı hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Pasifik Teknoloji’nin gerçekleşecek halka arzdan 945 milyon TL halka arz geliri elde etmesi planlanıyor. 

Halka arz gelirinin yüzde 45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 35’ini Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında ve kalan yüzde 20’sini ise işletme sermayesinde kullanacaklarını ifade eden Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur şöyle konuştu:

Elde edilecek kaynaklarla öncelikli olarak şirketin yeni ürünler, iş birlikleri ve inovatif iş çözümleri konusuna odaklanarak pazar payının artırılmasını hedefliyoruz. Siber güvenlik, teknolojinin bu kadar önemli olduğu günümüz koşullarında, sürdürülebilir faaliyet döngüsünün en önemli parçası haline gelmiş durumdadır. Bu kapsamda hem yeni ürünlerle hem de yenilikçi çözümler üreterek mevcut müşteri memnuniyetini artırmayı, potansiyel müşterilere ulaşmayı, ürün yelpazemizi genişletmeyi ve sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi planlamaktayız.  

Diğer yandan teknolojik altyapıdan yazılıma ve siber güvenliğe kadar uzanan uçtan uca kapsamlı bir hizmet sunabilme kabiliyetine sahip bir şirket olarak yenilikçi teknoloji projeleri, teknoloji tabanlı iş modelleri oluşturacak, daha az insan kaynağı gerektiren Low-Code ya da No-Code platformlar sayesinde faaliyet döngüsünün kısa sürelerde dijitalleşmesine katkı sağlayacak alanlarda da yeni yatırımlarımız olacak. Bunlara ek olarak Ulaştırma ve Turizm sektörüne yönelik mevcut Yolcu Taşıma Platformu yazılımımızın kapsamını genişleterek sadece biletleme değil, konaklama, araç kiralama, yemek vb. tüm hizmetlerin verilebileceği bir yapıya kavuşmasını da sağlayacağız.

F. Nusret Dur, Bilişim Vadisi Teknopark'ta konumlanan Pasifik Teknoloji'nin, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak şirketlerin dijital dönüşümlerine katkı sağladığına vurgu yaparak, şunları söyledi: "Pasifik Teknoloji olarak 2022 yılını yaklaşık 489 milyon TL ciro ile kapatmıştık. 2023 yılını da yaklaşık 700 milyon TL ile kapatıyoruz. Bu büyümede, teknolojik altyapı projelerinde kaydettiğimiz ilerlemeler, siber güvenlik alanında gerçekleştirdiğimiz ürün satışları, TCDD’nin Yolcu Taşıma Platformu yazılımını geliştirmek için üstlendiğimiz işler ve satışını gerçekleştirdiğimiz yazılım ve donanım ürünlerdeki artışın etkili olduğunu söyleyebiliriz."

“Stratejik iş birliklerine devam edeceğiz”

Potansiyeli yüksek, gelişimi devam eden alanlarda ürün geliştirme konusunda çalışacaklarını vurgulayan F. Nusret Dur, "Stratejik hedeflerimize uyumlu gördüğümüz, hizmet yelpazemizi genişletecek ve küresel arenada etkileyici bir başarı hikayesi yazabileceğimize inandığımız şirketlere, girişimcilere ve ürünlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem sunduğumuz hizmet hem de ürün kalitesiyle Türkiye'de ve dünya genelinde tanınan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Ar-Ge'ye ve yeni projelere yatırım yaparak sürdürülebilir bir büyüme sağlamak temel önceliğimizdir.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pasifik Teknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk doğal taş sektörü İngiliz mimarlık ofislerini radarına aldı
Türk doğal taş sektörü İngiliz mimarlık ofislerini radarına aldı
iRobot Roomba, 22. Yaşını Özel Fırsatlarla Kutluyor
iRobot Roomba, 22. Yaşını Özel Fırsatlarla Kutluyor
EİB hedefi gıda ihracatında 2024 yılı hedefi 14 milyar dolar
EİB hedefi gıda ihracatında 2024 yılı hedefi 14 milyar dolar
ING Türkiye ve TESK iş birliğiyle esnaflara destek
ING Türkiye ve TESK iş birliğiyle esnaflara destek
Motorine zam geliyor, pompa fiyatlarına dikkat
Motorine zam geliyor, pompa fiyatlarına dikkat
Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor
Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor
Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor
Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor
Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak
Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak
Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti
Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim