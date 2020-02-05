İstanbul kar ve kışa hazır | Sokakta kalanlar için tesisler açıldı

İstanbul kar ve kışa hazır



İBB, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele etmeye hazır. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul yarından itibaren 3 gün süre ile Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girecek. Şubat ayı başlarından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 8-12°C birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.



İstanbul’da bugün aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülen yağışların, Perşembe öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar şeklinde olması bekleniyor.



Soğuk hava ve kar yağışının Cuma gecesi ile Cumartesi öğle saatleri arasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, Pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM koordinasyonunda, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yürütecek. Perşembe günü itibariyle İBB birimleri ve ilgili kurumlardan 26 birim temsilcisi AKOM’da nöbet halinde olacak.



İBB Yol Bakım Ekipleri tarafından kritik noktalara torba ve kutu tuzlar bırakıldı. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor.



Şu anda 359 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 400 evsiz vatandaş, İBB tesislerinde misafir ediyor.



İstanbul’da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.



Vatandaşları Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

