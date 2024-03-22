WRI Türkiye Adil Şehirler için sivil toplumu destekliyor



WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Adil Şehirler için Daha Güçlü Sivil Toplum” Projesi kapsamında temel kentsel hizmetlere eşit erişimi savunan adil şehirler için sivil toplum kuruluşlarını (STK) destekliyor.



Şubat 2024’te başlayan ve 3 yıl sürecek projenin ana hedefi, daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan ve yönetilen adil şehirleri teşvik etmek için Türkiye'deki hak temelli STK’ların kapasitesini artırmak.

Projenin Hedefleri:

Sosyal içerme üzerine çalışan STK’ların kapasitelerini ve farklı paydaşlarla diyaloglarını güçlendirmek, etkilerini artırmak ve sürdürülebilirliklerini desteklemek,

İstanbul'da temel kentsel hizmetlere erişimde karşılaşılan engelleri daha iyi anlamak ve bu alanda yenilikçi, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek,

Sektörler arası paydaşlar tarafından herkesin temel kentsel hizmetlere eşit erişimini önceliklendiren "adil şehirler" yaklaşımının daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek ve daha güçlü yönetişimi sağlayarak katılımcı karar alma süreçlerini, kapsayıcı politika ve eylemlerin uygulanmasını desteklemek,

Dezavantajlı grupları temel haklar konusunda bilinçlendirmek ve daha kapsayıcı politikalar talep etmeleri için savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek.

Hedeflere Ulaşmak için Planlanan Faaliyetler:

İstanbul’dan seçilen 4 ilçede “Adil Şehirler” konulu bir Arama Konferansı düzenlenerek kilit paydaşların bakış açıları anlaşılacak. Bu konferans, paydaşlar arası diyaloğu güçlendirme ve yerel düzeyde potansiyel çözümler geliştirme amacını taşıyacak.

STK’lara yönelik kapsamlı bir “Sosyal Kuluçka Programı” hayata geçirilecek. Bu program; eğitimler, saha ziyaretleri, Avrupa Birliği ülkelerine çalışma ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikleri içerecek.

STK’lar ve yerel yönetimler için mikro hibe programı uygulanacak, bu sayede yerel projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.

İstanbul'da temel kentsel hizmetlere eşit erişimde karşılaşılan engeller ve çözüm önerilerine odaklanan “Adil İstanbul Raporu”, Türkiye ve AB'deki ilgili tüm politikaları ve politika oluşturma mekanizmalarını kapsayan “Beyaz Kitap” ve bu alanda yerel yönetimler tarafından benimsenebilecek politika, strateji ve eylemlere odaklanan “Yerel Yönetimler için Rehber” hazırlanacak.



WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız, “Özellikle COVID – 19 salgını, şehirlerdeki var olan eşitsizlikleri ve kentsel yoksulluğu daha da derinleştiren bir kriz yarattı. Dolayısıyla bu tür krizler karşısında dirençli şehirler için daha adil ve sürdürülebilir bir planlama ve yönetime ihtiyacımız var. Bu noktada da en önemli aktörler şüphesiz ki STK’lar ve yerel yönetimler. WRI Türkiye’nin uzun yıllardır merkezi ve yerel yönetimlerle kurduğu güçlü diyalog ile STK’larla yakın çalışma deneyimi, bu projede bir araya geliyor. Geliştirdiğimiz sosyal kuluçka ve mikro hibe programı modelinin farklı şehirlerde ve ölçeklerde uygulanabilir; adil şehirleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı teşvik etmek için bütüncül ve yenilikçi bir model olmasını hedefliyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “MBB olarak, adil ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasına yönelik çabaları desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Adil Şehirler için Daha Güçlü Sivil Toplum Projesi, yerel yönetimler ve sivil toplumun iş birliği içinde temel kentsel hizmetlere eşit erişimi sağlamasını destekleyen ve kırılgan grupların haklarını güçlendirmeyi amaçlayan mühim adımlardan biri. Toplumların karşılaştığı krizlere etkili bir yanıt geliştirebilmeleri için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki etkili iş birliği ve güçlü ortaklıklar elzemdir. Daha sık ve daha somut bir şekilde sivil toplumla etkileşim içinde olmak; bir yandan toplumsal katılımı güçlendirirken bir yandan da kapsayıcı etki yaratmaya ve eşitsizliği tersine çeviren çözümler bulunmasına yardımcı olur” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuştu: “AB tarafından finanse edilen bu girişim, marjinal toplulukların ihtiyaçlarını önceliklendirerek umut aşılayan bir misyonu benimsiyor. Sivil toplumu daha zengin bilgi, kapasite ve ağlarla güçlendirip destekliyor. Sadece başarılarına yatırım yapmakla kalmıyor, olumlu yerel değişim için potansiyellerini de artırıyoruz. Taahhüdümüz yalnızca finansal destek değil; aynı zamanda sosyal içerme ve katılımcı yönetişim ilkelerine bağlı bir savunucu topluluğunun oluşturulmasını amaçlıyoruz.”