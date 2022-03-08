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İstanbullu Kadınlar 8 Mart’ı Spor Yaparak Kutluyor

İstanbullu kadınlar, ücretsiz katılabilecekleri tenis turnuvası, yüzme yarışması ve grup dersi etkinliklerinde bu anlamlı günü spor yaparak kutlayacak.

08 Mart 2022 Salı 10:57
İstanbullu Kadınlar 8 Mart’ı Spor Yaparak Kutluyor

İstanbullu Kadınlar 8 Mart’ı Spor Yaparak Kutluyor


İstanbul öyküsünü sporsever kadınlarla yazacak. Spor İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehrin farklı noktalarında kadınlara özel spor etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor. İstanbullu kadınlar, ücretsiz katılabilecekleri tenis turnuvası, yüzme yarışması ve grup dersi etkinliklerinde bu anlamlı günü spor yaparak kutlayacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel spor etkinlikleri düzenleyecek. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların sosyal hayattaki başarılarını hatırlatmak için Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak tanınan 8 Mart, her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul’da kadınların spora katılımını artırmayı hedefleyen Spor İstanbul, bu anlamlı günü şehrin farklı noktalarında ve farklı branşlarda gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle taçlandırmayı amaçlıyor. Kadınlar, ücretsiz katılım sağlayacakları etkinliklerde spor yaparak eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak.

TENİS TURNUVALARI

İstanbullu kadınlar, 8 Mart’ta tenis kortlarında buluşacak. Florya Spor Tesisi, Maltepe Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi, Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi ve Tuzla Kafkale Spor Tesisi’nde kadınlara özel düzenlenecek tenis turnuvaları büyük heyecana sahne olacak.

YÜZME YARIŞLARI

Spor İstanbul’un 6 farklı tesisinde 8 Mart’ta kadınlara özel yüzme yarışları düzenlenecek. Cemal Kamacı Spor Kompleksi, Çakmak Yüzme Havuzu, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi ve Sefaköy Yüzme Havuzu bu anlamlı günde kadınları ağırlayacak.

KANYON AVM’DE GRUP DERSİ

Spor İstanbul’un 8 Mart etkinliklerinden biri de Kanyon AVM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri eşliğinde gün boyunca kadınlara özel spinning ve zumba grup dersleri yapılacak. Katılım sağlayan kadınlara sürpriz hediyeler verilecek.  Etkinliklere yalnızca https://event.spor.istanbul/ adresi üzerinden kayıt yaptıran vatandaşlar katılabilecek.

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İBB
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