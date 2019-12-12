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Yotuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş

Kıbras'a tatile götürdüğü arkadaşı Halil Karakız'ı öldüren Yotuber, KKTC polisi tarafından yakalanarak tutuklandı.

12 Aralık 2019 Perşembe 21:08
Yotuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş


Yotuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş

Sosyal medya, youtuber cinayeti ile sarsıldı. Tatil için gittiği Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arkadaşı Halil Karakız'ı öldüren youtuber Arif Gökçer, polis tarafından yakalandı. İkili arasından çıkan tartışma sonucunda Gökçe'nin, Karakız'ın kafasına taş ile vurduktan sonra kendisini denize attığını söylediği öğrenildi


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denizde kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın (25) YouTuber arkadaşı Arif Gökçe tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ARKADAŞININ KAFASINA TAŞLA VURUP DENİZE ATLADI

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçe, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

POLİSE KENDİNİ DENİZE ATTI DİYE ANLATTI

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçe, polise, Halil Karakız'ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın" deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.


CİNAYET OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçe'yi mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçe'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi.

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