Zeytinburnu Belediyesi İle İstinye Üniversitesi İş Birliği Yapacak

İstinye Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi, topluma ve gençlere daha iyi hizmet sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Belediye ve akademinin güçlerini birleştireceği iş birliği protokolü doğrultusunda çalışmalara hızla başlanacak.

‘’Halkımıza En İyi Hizmeti Götürmeyi Amaçlıyoruz’’

Zeytinburnu Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, akademik bilginin ışığında yapacakları çalışmalarda ilçeye en iyi hizmeti götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Belediye olarak üniversitelerle iş birliği yapmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Ömer Arısoy, ‘’İstinye Üniversite ile gerçekleştireceğimiz projelerde; halka birçok farklı konuda hizmet vermek ve gençlere yeni imkanlar sağlamak için çalışmalara hızla başlayacağız.’’ dedi.

‘’Birlikten Kuvvet Doğar’’

Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, ‘’Üniversitemizin ana yerleşkesinin de içinde bulunduğu Zeytinburnu Belediyemizle, kültürel, sosyal ve akademik birçok konuda ortak faaliyetler yürütecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler tüm birimlerimizle ve akademik kadromuzla elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Birlikten Kuvvet doğar’’ dedi.