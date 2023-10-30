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500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması

Atatürk’e sesiyle hayat veren Cem Kurtoğlu ve konuk oyuncular; Sevil Akı, Nergis Öztürk, Lemi Filozof eşlik etti. 

30 Ekim 2023 Pazartesi 13:50
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması







500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması 


100’üncü yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yüz defa ve illa da “Cumhuriyet” diyen Anabilim Eğitim Kurumları, Maslak TİM Show Center’da gerçekleştirdiği Cumhuriyet resepsiyonu ile Atatürk’ü andı.

Özden İnal’ın yazdığı, Cengiz Çevik’in yönettiği ‘Ölüme Yenilmeyen Bir Hikaye”’de, kurumun 500 kişilik dev kadrosuna, Atatürk’e sesiyle hayat veren Cem Kurtoğlu ve konuk oyuncular; Sevil Akı, Nergis Öztürk, Lemi Filozof eşlik etti. 

Anabilim Eğitim Kurumları'nın icra kurulu üyesi Seda Kılıç Aytaçlı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "100 yıllık çınarın gölgesinde 35 yıllık inancımızla Cumhuriyet meşalesini taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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