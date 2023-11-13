İsrail protestosu vatandaşa zorbalığa döndü



Hollanda'yı protesto etmek isterken Antalya'dan getirilen portakalları bıçaklayan protestocular hafızalardaki yerini korurken, Gazze'ye yönelik bir aydır saldırılarını sürdüren İsrail vahşeti tüm dünyada tepkilere neden oluyor. Türkiye'de ise protestocuların zorbalığa varan yöntemleri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kocaeli İzmit'te bir grup, İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturan müşterilere tepki göstererek kahvelerini döktü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, Emniyet'i etiketleyerek protestocuları eleştirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

KOCAELİ'NDE STARBUCKS'A PROTESTO

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapıldı.

Türkiye'de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit'te bir grup, Starbucks'ta protesto gerçekleştirdi.

İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde bir Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere döktü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek protestoya tepki gösterdi.

