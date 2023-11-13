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Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı

Türkiye genelinde 800 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, çalışanların öğle yemeği tercihinde ilk sıra ev yemeklerinin.

13 Kasım 2023 Pazartesi 11:56
Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı






Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı

Avansas, Türkiye’deki iş yerlerinin nabzını tutmaya devam ediyor. İş yerlerinin tüm alışveriş ihtiyacına ekonomik ve pratik çözümler sunan Avansas, yeni araştırmasında çalışanların yemek alışkanlıklarını inceledi. Türkiye genelinde 800 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, çalışanların öğle yemeği tercihinde ilk sıra ev yemeklerinin. Yemek kartı kullanımı yüzde 15 olarak ölçümlenirken, çalışanların yüzde 20'si evden getirdikleri yiyecekleri tercih ettiğini belirtti.

Avansas, bu kez çalışanların yemek tercihleri ve alışkanlıklarını mercek altına aldı. 800 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kahvaltısını iş yerinde yapanların oranı yüzde 59 olarak belirlendi. Öğle yemeğine çıkan çalışanların yüzde 72'si ev yemeklerini tercih ederken, ikinci sırada fast food tercihi öne çıktı.

YEMEK KARTI KULLANIM ORANI YÜZDE 15

İş yeri yemek araştırmasına göre çalışanların yüzde 36'sı öğle yemeklerini şirket yemekhanesinde tüketiyor. Çalışanların yüzde 20'si evden getirdikleri yemekleri tercih ettiğini belirtirken, yemek kartı kullanım oranı ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 17'si ise gün içinde 1 ara öğün tükettiğini belirtti. Mesaiye kalan çalışanların yüzde 43'ü ise akşam yemeğini de iş yerinde yediğini paylaştı.

ONLİNE YEMEK SİPARİŞ ORANI YÜZDE 36

Hızlı yaşam temposunun etkisiyle çalışanların yemek molasında yalnız olma eğilimi, Avansas'ın araştırması kapsamında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 12'si yemek molasına çıkmadan masalarında yemeklerini tüketirken, yüzde 36'sı ise sosyalleşmek amacıyla yemek molalarını değerlendirdiklerini ifade etti. Masa başında yemek yemeyi tercih eden çalışanların yüzde 36'sı sipariş için online platformları kullanırken, yüzde 26'sı ise telefonla sipariş veriyor.

YEMEK SONRASI VAZGEÇİLMEZİMİZ: ÇAY

Araştırma ile çalışanların yemek molası saatleri, yemek sürelerini nasıl değerlendirdikleri de soruldu. Türkiye genelindeki çalışanların yüzde 52'si yemek molalarını bir saat olarak planlarken, yüzde 37'si bu süreyi bir saatten daha kısa tutmayı tercih ediyor. Yemek molasına çıkan çalışanların yüzde 53'ü düzenli olarak çay, kahve gibi içecekleri tüketiyor. Çalışanların yüzde 20'si ise sağlıklı atıştırmalıklar veya meyve tüketiyor. Araştırmaya göre, şirketlerin çalışanları için ayırdığı ortalama günlük yemek ücreti 135 TL iken, yemek kartına sahip olan çalışanların yüzde 69'u kartlarını market alışverişlerinde de kullanmayı tercih ediyor.

Son Güncelleme: 13.11.2023 12:00
Anahtar Kelimeler:
Fast FoodEv YemeğiAvansas
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