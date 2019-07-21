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Kızlar arasındaki tartışma silahlı saldırıya döndü

İki genç kızın silahlı saldırıya uğramasının ardından, saldırganı azmettirenin de başka bir genç kız olduğu ortaya çıktı.

Kızlar arasındaki tartışma silahlı saldırıya döndü

İki genç kızın silahlı saldırıya uğramasının ardından, saldırganı azmettirenin de başka bir genç kız olduğu ortaya çıktı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:10
Kızlar arasındaki tartışma silahlı saldırıya döndü

Kızlar arasındaki tartışma silahlı saldırıya döndü

Genç kızlar arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Gece yarısı iki genç kıza yönelik silahlı saldırının izini süren Adana polisi, Mustafa Ö adlı saldırganın, Menekşe A. adlı genç kız tarafından azmettirildiği belirlendi. Dilara B. ve Şeyda O. adlı iki genç kızın, bir süre önce Menekşe A. ile kavga ederek darp ettiği öğrenildi. 

DARP EDİLEN GENÇ KIZIN SEVGİLİSİ SİLAHA SARILDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı. Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen genç bir kız gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.


İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. 

Edinilen bilgilere göre, Menekşe A'da olayı sevgilisi Mustafa Ö'ye anlattı. Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. (19) ve Şeyda O'ya (24) silahla ateş etti. Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şeyda O’nun ameliyata alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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