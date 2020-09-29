Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var

Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vaka sayısı kaç oldu? 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs salgınında son 24 saatte 1427 yeni hasta tespit edildi, 68 hasta ise hayatını kaybetti.

"MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

Son 24 saatte 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi. 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" dedi.