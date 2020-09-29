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Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 68 olarak açıklandı.

29 Eylül 2020 Salı 20:17
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var

Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var

Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vaka sayısı kaç oldu? 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs salgınında son 24 saatte 1427 yeni hasta tespit edildi, 68 hasta ise hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi. 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

"MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" dedi.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 20:29
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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