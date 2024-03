Mehmet Tutal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Seydişehir'de kadın istihdamına ve çalışan kadınlar ile kadın girişimcilere verdiği önemle tanınan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tutal Mesajında; Hayatımızın her aşamasında yanımızda olan ve aile kurumunun temel taşını oluşturan, analık görevini layıkıyla yerine getiren ve bu önemli görevden asla taviz vermeyen fedakâr insanlardır kadınlarımız. Aile yapımızın şekillenmesinde kadınlarımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Toplumların büyümesi ve gelişmesi adına üstlendiği görevi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olan kadınlarımız, gelecek nesillerin yetişmesinde ve ahlaklı toplumların oluşmasında temeli oluşturmaktadır.

Yaşamımız boyunca güç veren varlıklarıyla bizleri onurlandıran, geçmişten günümüze kadar gelen örf ve adetlerimizin yaşatılması için gösterdikleri özveriyle her türlü takdire şayan olan kadınlarımız bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman başımızın tacı olacaklardır.Savaş meydanlarında kısıtlı imkânlara rağmen canla başla mücadele eden fedakâr Kadınlarımızın Kurtuluş savaşında ortaya koyduğu kahramanlığı görmemek mümkün değildir. Her zaman onlarla var olduk, bundan sonrada yine onlarla var olmaya, engelleri el ele, omuz omuza vererek halletmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kadına şiddetin son bulduğu, yaratılanın yaratandan ötürü birbirini sevdiği, Adalet ilkesinin kadın erkek ayrımı olmaksızın uygulandığı bir Türkiye dileğiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınları gününü kutlar, sağlık, huzur ve

mutluluk dolu günler dilerim" dedi.