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Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulundu.

18 Ocak 2024 Perşembe 10:47
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı






Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda skandal iddia Ankara bürokrasisinde en çok konuşulan konu oldu. Merkez Bankası çalışanı, 'Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartılınca durumu CİMER'e Büşra Bozkurt, işe iade edilmesini isterken yaşadıklarını anlattı. Sözcü Gazetesi'nden Cem Yıldırım'ın haberine göre, Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, CİMER’e dilekçe vererek Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia etti.

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulundu. Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etti. 

 Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi" ifadelerini kulandı.

"BİZ SİZİN İÇİN AMERİKALARDAN KALKIP GELDİK"

"Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum" denildi.


"ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ, GENEL MÜDÜRLERE BİLE TALİMAT VERİYOR"

Öte yandan Erol Erkan’ın Başkan Erkan ABD’deyken bile makam aracıyla bankaya gidip teftiş yaptığı iddia edildi.

Büşra Bozkurt dilekçesinde, baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. ‘Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız’ diyebiliyor" ifadelerini kullandı.


"MAKAM ARACIYLA BANKAYA GELİP, TEFTİŞ YAPTI"

Erol Erkan’ın kendisine mobbing uyguladığını, bankanın her türlü imkanından faydalandığını da iddia eden Bozkurt, Erol Erkan’ın Başkan Erkan ABD’deyken bile makam aracıyla bankaya gelip, teftiş yaptığını yazdı.

Dilekçede Erol Erkan’ın başkan yardımcısı odasını kullandığı, bu odada özel bakıcıyla Başkan Erkan’ın bebeğinin bakımına yardımcı olduğu ancak talimatlarıyla çok sayıda personeli yerinden ve işinden ettiği de savunuldu.

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Merkez Bankası
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