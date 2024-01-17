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İzmir'de milyar dolarlık hayali ihracat vurgunu

Kayıt dışı yurda sokulan milyarlarca doları sisteme sokmak isteyen dolandırıcılık çetesini, gönderilen ihbar mektubu ortaya çıkardı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 09:51
İzmir'de milyar dolarlık hayali ihracat vurgunu







İzmir'de milyar dolarlık hayali ihracat vurgunu


İzmir'de 1.4 milyar dolarlık dolandırıcılık vurgunu gönderilen mektupla ortaya çıktı, 6 kişi yakalandı.

İzmir Çeşme'de düzenlenen karapara operasyonunda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu altı kişi tutuklandı.


İzmir’in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yüksek miktarda dövizin “sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğine” yönelik değerlendirme sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu altı kişi tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir sahte MİT kimliği, dört adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İzmir Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu’nun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilmiştir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Hayali IhracatIzmirÇeşme
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