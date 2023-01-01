Sinan Ateş cinayeti | Aileden ilk açıklama

Türkiye'yi sarsan Ankara Çukurambar'daki suikastin ardından yasa boğulan Doç. Dr. Sinan Ateş'in acılı ailesi sessizliğini bozdu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesi Çukurambar'da işlenen cinayetin ardından "Devletimiz, suçluları tespit ederek gereken cezayı verecek büyüklüktedir" açıklamasını yaptı.

30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesi açıklama metni yayınladı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili soruşturma ve tartışamalar devam ederken; Ankara polisi de suikastle ilgili çok yönlü soruşturmasını sürürdürüyor.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’den taziye mesajı yayınlamadı ve öne sürülen iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

DEVLETİMİZ, SUÇLULARI TESPİT EDEREK GEREKEN CEZAYI VERECEK BÜYÜKLÜKTEDİR

Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.

Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır.