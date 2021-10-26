Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı

Dr.Bülent Kalaycı'nın son kitabı ."Mustafa Kemal Paşa'yı Vurdular" piyasaya çıktı.Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından yayına hazırlanan eserde tarihin derinliklerine iniliyor.Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun’a ayak bastıktan sonra İngilizlerin yönlendirmesiyle Sivas Kongresi öncesinde Vali Ali Galip tarafından tutuklanarak, meclis açılmadan öncesinde ve sonrasında öldürülmeye çalışılmıştır. Bunlardan en tehlikelisi Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir olayıdır. İngilizler tarafından beş yaşında istihbarata alınarak yetiştirilmiş ve birçok suikast olayında kullanılmıştır. Anadolu'ya Teşkilatı Mahsusa’nın güvenini kazanarak geçen, Mustafa Kemal Paşa’ya çok yaklaşan Mustafa Sagir yine Teşkilatı Mahsusa’nın ekibinden Mehmet Akif Bey ve arkadaşları tarafından belgelenerek yakalanıp Ankara'da asılarak infaz edilmiştir. İngilizler bu casusu kabullenmemişlerse de birçok yazıda adından bahsetmişlerdir.Mustafa Kemal Paşa Meclisin açılmasına çok önem veriyordu.Yapacagi mücadelenin meşru olmasını ve halka dayanmasına önem veriyordu. İngiliz Casusu Hint Asıllı Mustafa Sağır,paşaya çok yaklaşmıştı. Suikast planı hazırdı. Eğer bu suikast başarılı olsaydı,bölgedeki dinamikler nasıl etkilenir ne düşünürlerdi. İşte bu kitapta ülkedeki dinamiklerin düşünceleri belgelere dayanarak yazılmıştır. Şimdi düşünün "olmasaydı ne olurdu" sorunun cevabı bu kitapta anlatılmaktadır.