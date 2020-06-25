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Tatlı Hüzün | Epilson Yayınları arasında yerini aldı | Kitap 

Çoksatan Bir Gün'ün yazarı David Nicholls'tan dokunaklı ve komik bir roman: TATLI HÜZÜN

25 Haziran 2020 Perşembe 09:02
Tatlı Hüzün | Epilson Yayınları arasında yerini aldı | Kitap 

Tatlı Hüzün | Epilson Yayınları arasında yerini aldı | Kitap 

 
Charlie, lise yıllarında kimsenin dikkatini çekmeyen, sessiz sakin biriydi. Sonra hayatına Fran girdi... 

O zaman başka bir fotoğraf hayal edin; herkeste olan, yüzlerin yakından bakmadan seçilemeyecek kadar küçük olduğu bir sınıf fotoğrafı. İster beş ister elli yıl öncesine ait olsun, orta sırada hayal meyal görünen biri vardır; adının geçtiği hiçbir anı, hiçbir dernek, skandal ya da başarı olmayan biri. Merak edersin: Bu kimdi? 
İşte o, Charlie Lewis."

1997 yılında Charlie, eski lise fotoğraflarınıza baktığınızda kim olduğunu hatırlamadığınız o çocuktu. Sınavları iyi geçmemişti. Evinde işler pek yolunda gitmiyordu, göz kulak olması gereken bir babası vardı ve Charlie'nin aklındaki en son şey geleceğiydi.

Sonra hayatına, ne yapmak istediğini bilen, kendinden emin Fran girdi ve Charlie pek de yolunda gitmeyen hayatına rağmen umuda kapılmaya başladı. 

Ancak Charlie, Fran ile birlikte olmak istiyorsa, arkadaşlarının tüm saygısını kaybetmek ve bambaşka biri olmak uğruna kendisine sunulan zorlu seçeneğe göğüs germek zorundaydı. Kumpanya'ya katılacaktı, üstelik bununla da bitmiyordu.

Tatlı Hüzün, yetişkinliğe giden taşlı yolda yaşananların, aile yaşamının karmaşasının, arkadaşlığın insanı hayata bağlayan gücünün ve ilk aşkın, ancak bittikten sonra neye uğradığımızı anladığımız o bir anlık, yakıcı patlamasının trajikomik bir anlatısı. 

"Yalnızlığın buz gibi acısına, ilk aşkın mucizesine ve Shakespeare'in kelimelerinin kalıcı gücüne merhametli ve zekice bir bakış."

- Spectator -
 

"Nadiren görülen ve gıpta edilen edebi özellikler: Popüler olabilen ciddi bir roman, kalıcı olacak bir çoksatan."


-Observer-
 

"On yıl önce Bir Gün'e vurulan okurlar hayal kırıklığı yaşamayacak."

-Sunday Mirror-

DAVID NICHOLLS, 30 Kasım 1966’da doğmuş, Bristol Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı ve oyunculuk eğitimi görmüş ve yirmili yaşları boyunca profesyonel bir aktör olarak çalışmıştır. İngiliz oyuncu ve şair P. J. Kavanagh’ın The Perfect Stranger adlı hatıratını okumasıyla hayatında bir kırılma yaşayan Nicholl, edebiyata yönelmiş ve bir süre sonra da birçok dile çevrilen ve uzun süre çoksatanlar listelerinden inmeyen romanı Bir Gün’ü kaleme almıştır. Bir Gün, 2011 yılında sinemaya da uyarlanmış ve filmin başrollerini Anne Hathaway ve Jim Sturgess paylaşmıştır. Medcezir (2014), Bir Soru Bir Aşk (2015) ve Biz (2017) gibi kitapları da Türkçede yayımlanan Nicholls’ın son kitabı Tatlı Hüzün ise Haziran 2020’de, Epsilon Yayınevi tarafından yayımlandı ve Türk okurlarla buluştu. 

TATLI HÜZÜN
 

Yazar: David Nicholls

İngilizce Aslından Çeviren: Arzu Altınanıt

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Roman  

Yayım Tarihi: Haziran, 2020

Sayfa Sayısı: 436

Fiyat:  39,90TL (KDV’den muaftır.)

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Son Güncelleme: 25.06.2020 09:07
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