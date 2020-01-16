bang. Prix 2020’ye 5 kıtadan başvuru

Düzenlendiği dördüncü yılda daha kapsayıcı bir yapıya bürünen bang. Prix’nin yeni konseptli 2020 Programı için başvuru süresi sona erdi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez yurt dışından başvuruları kabul eden program, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenadan da yoğun ilgi gördü. bang. Prix 2020, 5 kıtaya yayılan 27 ülkeden, yaklaşık 150 ayrı başvuru aldı.

Sanat, teknoloji, bilim ve tasarım kesişiminde yaratıcı fikirlerini ifade etmek isteyen farklı disiplinlerden insanların buluştuğu öncü bir platform olarak kendini konumlandıran bang. Prix’nin 2020 yılı programı için başvuru süresi sona erdi. Önceki yıllardan farklı olarak proje bazlı destek ve sergileme imkanın ötesinde sanat, teknoloji, bilim ve tasarım ekseninde çalışmalar yapan insanlara daha geniş kapsamda destek verecek bir platforma dönüşen bang. Prix, bu değişim doğrultusunda bu yıl ilk kez yurt dışından başvuruları da kabul etti. Uluslararası arenadan yoğun ilgi gören program, 5 kıtadan başvuru aldı.

27 ülkeden 150 başvuru

Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Çin, İtalya, Almanya, Amerika, İngiltere ve Fransa gibi toplam 27 farklı ülkeden katılım talebi alan bang. Prix 2020 için 5 kıtadan 150 ayrı başvuru yapıldı. Yeni yapısıyla sadece dijital teknolojilerin öncü örneklerini çalışmalarına entegre eden sanatçıları ve yaratıcı sektörlerdeki kişileri değil; aynı zamanda kendi alanlarında sundukları çözümleri sanatsal yaklaşımlar ile besleyen sinirbilim, biyoloji, mühendislik gibi farklı alanlardan kişileri de destekleyen programa yönelik başvurular hem bireysel hem de grup olarak gerçekleşti.

Yeni konseptiyle bang. Prix’nin uluslararası niteliğini güçlendirdiğini kaydeden bang. Prix Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yayıcı, başvuru profiline ilişkin de bilgi verdi. Yayıcı, “Başvuran adayların nörobilim, yapay zeka ve görüntü işleme, giyilebilir teknoloji, biyoteknoloji ve çok daha fazla teknolojik ve bilimsel unsurdan faydalandıkları sanatsal çalışmalar yürüttüklerini gözlemledik” dedi.

Şubat 2020’de seçilenler açıklanacak

bang. Prix 2020 programında yer almaya hak kazananların Şubat ayı başında açıklanacağını ifade eden Emrah Yayıcı, Ocak ayı sonunda uluslararası jürinin bir araya gelerek programa seçilen adayları belirleyeceklerini belirtti. Yeni konsept kapsamında program kapsamında verilecek desteklerin, başvuranların gelişim ihtiyacına göre yönlendirileceğini hatırlatan Yayıcı, “Programa yönelik bu yoğun ilgiden son derece memnunuz. Jürimizi heyecanlı bir değerlendirme süreci bekliyor” şeklinde konuştu.

bang. Prix Hakkında

bang. Prix Türkiye’de sanat, teknoloji, bilim ve tasarımı bir araya getirerek yaratıcı fikirlerini ifade etmek isteyen farklı disiplinlerden insanların buluştuğu öncü platformdur. bang. Prix 2017 yılında farklı alanlardan gelen insanların müşterek merak, paylaşım, gelişim ve üretim motivasyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir platform yaratma isteğinden doğdu.

bang. Prix programı, Design Thinking metodolojisi ile sanatı bir araya getirerek kurumların yeni ve yenilikçi fikirler üretmelerine destek olan inovasyon ekibi ArtBizTech’in ana destekçiliğinde düzenleniyor. Program, bugüne kadar sağladığı mentorluk desteği ile 57 kişinin projelerini geliştirmelerine ve yurtiçi ve yurtdışında açılan 13 sergi ile de bu projelerini binlerce izleyiciyle buluşturmalarına destek oldu.