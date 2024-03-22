Belgesel | Fotoğrafçı | National Geographic Ekranlarında

Dünyanın En Sıra Dışı Fotoğrafçılarının Hayatlarını Anlatan ‘Fotoğrafçı’ 24 Mart Pazar 21.00’de National Geographic Ekranlarında Başlıyor!

Dünyanın en sıra dışı fotoğrafçılarının çocukluğundan başlayarak kariyerinin tüm süreçlerini gözler önüne seren 6 bölümlük ‘Fotoğrafçı’, birer saatlik bölümlerinde izleyiciyi iç içe geçen bir geçmiş, arşiv, röportaj ve bugünkü görevlerinin gerçek görüntüleriyle derinlemesine bir yolculuğa çıkarıyor.

Her fotoğrafçının kariyer sürecine, kendilerini kameranın arkasında nasıl keşfettiklerine ve ikonik görüntülerin nasıl oluşturulduğuna dair derinlemesine bir anlayış kazandıracak olan “Fotoğrafçı” 24 Mart’tan itibaren her Pazar 21.00’de National Geographic’te!

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını D-Smart, Digiturk ve TOD, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.