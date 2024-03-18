CRR Türk Müziği Topluluğu, Türk Müziğinin İki Dev Sanatçısını Anıyor

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, Türk müziğinin iki önemli ismi, Kâni Karaca ve Doğan Ergin'in sanat yaşamlarını ve katkılarını anmak üzere özel bir konser düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "Yüzyılın Yüzleri" etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser, 23 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Türk sanat müziği ses sanatçısı Güzin Değişmez ve neyzen Sühendan Aşıkuzun konserde misafir solist olarak yer alacak.

Türk müziğinde son elli yılın en önemli icracılarından Kâni Karaca (1930-2004) ve Doğan Ergin (1941-1998), derin dostlukları ve birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla sanat dünyasında iz bırakmış, Türkiye'de ve dünyada sayısız konser vermiş, albümler hazırlamış ve yeni nesil sanatçılar yetiştirmiştir.

Doğan Ergin

CRR’de gerçekleşecek konserde, şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu, her iki bestekârın çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserlerini solo ve koro olarak icra edecek.

Konserde ayrıca, günümüzün başarılı ses sanatçısı ve hocası Güzin Değişmez ile neyzen Sühendan Aşıkuzun gibi değerli sanatçılar misafir solist olarak sahne alacak.

Kâni Karaca ve Doğan Ergin'in sanatsal mirasının hatırlatılmasının amaçlandığı konser, saat 13.00’te başlayacak.