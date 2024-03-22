Eurovision Rekortmeni Salvador Sobral CRR’ye Geliyor!

“Amar Pelos Dois” şarkısıyla 2017’de Eurovision Şarkı Yarışması’nı Eurovision tarihindeki en yüksek puanla kazanan Portekizli şarkıcı ve besteci Salvador Sobral, İstanbul’daki ilk konserini vermek üzere, 29 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’na geliyor.

Yaptığı başarılı albümler ve verdiği konserlerle yıldızı gün geçtikçe yükselen, adını Eurovision’a taşıyan “Amar Pelos Dois” (Aşk İkimize Yeter) şarkısı Spotify’da dinlenme rekorları kıran Salvador Sobral, 29 Mart Cuma akşamı, ilk kez İstanbul’da konser verecek. CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.

Konserde, Sobral’a piyanoda Lucía Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta André Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda André Santos eşlik edecek. Toplam 70 dakika sürecek arasız performansta, Salvador Sobral ve ekibi, "Timbre" albümünden seçilmiş parçaları ve dinleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen diğer hit şarkıları seslendirecek. Konser repertuvarında "Amor a Capela", "Porque Canto", "El Regalo Que Me Hiciste" gibi parçaların yanı sıra, müzikal bir ziyafet sunacak daha birçok eser yer alıyor.

Eurovision’un Rekor Puanı

Sobral, 2017’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda kız kardeşi Luísa Sobral'in yaptığı “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu. Caz-pop türündeki bu şarkı, bir önceki sene Jamala’nın 524 puan ile kırdığı rekoru, 758 puan ile ele geçirmiş oldu ve hatta daha sonra bu rekoru aşabilen olmadı.

“Bu albüm, seslerin renkli paleti gibi”

Timbre", Salvador Sobral'ın Eylül 2023'te yayınladığı dördüncü stüdyo albümü. Albüm, prodüksiyonluğunu da üstelenen Leo Aldrey ile birlikte oluşturduğu 11 orijinal parçadan oluşuyor. Sobral, albümün adıyla ilgili olarak iki temel nedeni belirtiyor: "Birincisi, bir şarkıcı ve yorumcu olarak, beni en çok tanımlayanın ve ayıranın sesim, yani 'tınım' olması. İkincisi, sesin ve enstrümanların rengiyle, yani 'tınının' rengiyle ilgili bir ilgim var. Bu albüm, seslerin renkli paleti gibi, dinleyiciye netlik sunuyor." Ayrıca, "Timbre" kelimesinin birçok Latin ve Cermen dilinde aynı yazılışa ve anlama sahip olması, bu kavramın evrensel bir yönü olduğunu ve bizi ortak bir düşüncede birleştirdiğini gösteriyor.

Salvador Sobral Hakkında:

Salvador Sobral, Amerika Birleşik Devletleri, Mallorca ve Barselona'da yaşadı. Barselona'da, prestijli Taller de Musics’te iki yıl caz eğitimi aldı. Bu dönemde, kendi şarkılarını bestelemeye başladı, çeşitli müzik projeleri geliştirdi ve müzikal kimliğini keşfetti.

2016'da ilk solo albümü "Excuse Me"yi çıkardı. Ertesi yıl, Luísa Sobral'ın yazdığı "Amar Pelos Dois" şarkısıyla katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu zaferden sonra ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül ve takdir topladı.

2019'un başında, "Paris, Lisboa" adlı ikinci solo albümünü yayınladı ve bu albümle hem Portekiz'de hem de dünya genelinde bir tur gerçekleştirdi. Kariyerine solo çalışmalarının yanı sıra, Noko Woi, Alexander Search gibi çeşitli müzik projeleriyle de devam etti.

2021'de, üçüncü stüdyo albümü "bpm"i çıkardı. Bu albüm, Fransa'da kaydedildi ve tamamen Sobral ve Leo Aldrey'in ortak bestelerinden oluşuyor. 2022'de, daha önce kaydedilmemiş şarkılardan oluşan "SAL" adlı bir EP yayınladı. Bu çalışma, Sobral'ın kişisel ve samimi bir müzikal yolculuğuna davetiye niteliğinde.

2023'te, Brezilya'daki ilk canlı performansının ardından, "al llegar" ve "pedra quente" şarkılarıyla yeni albümü "TIMBRE"yi duyurdu. Bu dördüncü stüdyo albümü, 29 Eylül'de piyasaya sürüldü.

2021 "bpm" albümü ile En İyi Ses Mühendisliği dalında Latin Grammy adaylığı

2019 yılında Paris'teki Lusofon Dünyası Enstitüsü tarafından Portekizce Dilinin Elçisi

"Cerca del Mar" videosu için VideocliP3 Ödülü

2018 yılında En İyi Portekizce Şarkı için Aritmar Ödülü

2018 yılında "Amar Pelos Dois" şarkısı ile En İyi Şarkı dalında Altın Küre

2018 yılında Portekiz Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Madalyası

2017 yılında Portekiz'deki Yabancı Basın Birliği tarafından Yılın Uluslararası Kişiliği

Expresso Gazetesi: 2017 Yılın Kişiliği

2017 EBBA Ödülü