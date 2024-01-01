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Türkiye İş Bankası Müzesi 12 Yaş Altı ve Okul Gruplarına Ücretsiz

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor. Açıldığı günden itibaren sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Müze, 2 ayda 40 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

01 Ocak 2024 Pazartesi 22:44
Türkiye İş Bankası Müzesi 12 Yaş Altı ve Okul Gruplarına Ücretsiz






Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 12 Yaş Altı ve Okul Gruplarına Ücretsiz


Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29 Ekim’de ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 1940’lı yıllardan itibaren biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor. Açıldığı günden itibaren sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Müze, 2 ayda 40 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

12 yaş altı çocuklar, öğretmenleri eşliğinde Müze’yi ziyaret edecek okul grupları, Maximiles Black ve Privia Black kart sahipleri, İş Bankası çalışan ve emeklileri ile beraberlerindeki aile bireyleri ve iştirak çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek olan müzenin giriş ücreti 2 Ocak’tan itibaren yetişkin ziyaretçiler için 50 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü ziyaretçiler içinse 20 TL olarak belirlendi. 

ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) üyeleri, kültür-sanat kuruluşu çalışanları, gazeteciler, gaziler, şehit ve gazilerin aileleri, engelliler ve refakatçilerinin de ücretsiz ziyaret edebileceği müzenin uluslararası ziyaretçiler için yetişkin biletleri 100 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise 40 TL.

Biletler müze girişindeki gişede ve Biletix üzerinden satışa sunulmuş olup ziyaretle ilgili detaylı bilgiye issanat.com.tr üzerinden ulaşılabilmektedir. 

1 Ocak, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri ile Pazartesi günleri kapalı olan müzenin kış dönemi ziyaret saatleri hafta içi günlerde 10.00 – 19.00 (son ziyaretçi kabulü 18.30), hafta sonu ise 12.00 – 19.00 (son ziyaretçi kabulü 18.30) olarak düzenlendi.

Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2.700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, ülkemizin en geniş ve en zengin özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Koleksiyonda özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi içerisinde 4 ve 5’inci katlarda kalıcı sergi “Türk Resmini İzlemek”, 2 ve 3’üncü katlarda ise süreli sergi “İstanbul’un Resmi” yer alıyor. 

Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı’nın Atatürk portreleriyle izleyiciyi karşılayan kalıcı sergide, 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı Türk resim sanatının öncü ressamlarının, Çallı kuşağının, Anadolu esinlenmelerinin ve d Grubu sanatçılarının nadide eserleri yer alıyor. 

Süreli Sergi “İstanbul’un Resmi”nde ise Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan İstanbul peyzajlarından bir seçki sunuluyor. Anadolu ve Avrupa yakasından 350’ye yakın İstanbul tablosunun yer aldığı sergiye şiirler eşlik ediyor.  

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