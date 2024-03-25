Adayların Rekabeti Sosyal Medyada da Sürüyor

Artık sona yaklaşılan 31 Mart Yerel Seçimleri; uzun süredir ülke gündeminde. Seçim gündeminde en çok yer bulan konulardan biri ise, adaylar. Bu seçimde de adayların hem kendini tanıttığı hem de seçmenler tarafından yorumlandığı mecra sosyal medya oldu. Yine, yerel seçim süreci ve adaylar, sosyal medyada milyonlarca paylaşımda yorumlandı.

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medyada son 1 ayda en fazla konuşulan konular arasında yerel seçim var. Yerel seçim ile ilgili yapılan 10 milyonlarca paylaşımda özellikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayları’na dair gelişmeler ve yorumlar öne çıkıyor.

MTM’nin, DigiLUP teknolojisi ve uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği, Büyükşehir Belediye Başkan Adayları’nın sosyal medya yansımalarına dair araştırmanın detayları haberimizde.

Bazı iller öne çıktı

DigiLUP platformunda yapılan incelemede, adayların; Twitter’da İsim, Mention ve Hashtagleri taranarak, son 1 ayda sosyal medyaya yansıyan ileti sayıları tespit edildi.

Ulaşılan verilere göre bazı illerin öne çıktığı görüldü. Yerel seçim gündeminde; İstanbul, Ankara, İzmir’in yanı sıra, Şanlıurfa, Hatay, Adana da Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile en fazla konuşulan iller oldu. Adaylarıyla sosyal medyada en fazla konuşulan iller arasında ayrıca; Antalya, Gaziantep, Bursa, Eskişehir var.

Sosyal Medyada Öne Çıkan İller No İller İleti Sayısı 1 İstanbul 9.768.907 2 Ankara 2.728.508 3 İzmir 628.264 4 Şanlıurfa 443.632 5 Hatay 276.077 6 Adana 272.961 7 Antalya 230.742 8 Gaziantep 181.900 9 Bursa 180.804 10 Eskişehir 143.317 Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Sosyal Medya ölçümleme servisi DigiLUP'ın, son bir ayda Twitter üzerinden yaptığı araştırma sonucundan derlenmiştir.

En fazla yorumlanan aday Murat Kurum

Yerel seçim süreci başladığından beri, sosyal medya kullanıcıları en fazla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu’ndan bahsetti.

Son 1 aylık sosyal medya sonuçlarında, Ak Parti adayı Murat Kurum’a 5 milyon 800 bin postta yer verilirken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na 3 milyon 600 bin postta yer verildi. Önceki aya göre iki adayın sosyal medyadaki yansıma farklarının azaldığı görüldü.

Murat Kurum’un sosyal medya yansımalarında, en fazla etkileşim alan postlar, Kurum’un vaatleri ve açıklamalarında yer verdiği detaylarla ilgili yorumları içerdi.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya yansımalarında ise, İmamoğlu’nun bugüne kadar hayata aldığı çalışmalar, yeni dönem için vaatleri ve mal varlığı açıklaması, en fazla etkileşimi alan paylaşımlar oldu.

Ankara’nın 2 adayı ilk sıralarda

Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları sosyal medyada oldukça yorumlandı. Mevcut başkan Mansur Yavaş ve Ak Parti adayı Turgut Altınok son 1 ayda en fazla yorumlanan iki aday oldu. Turgut Altınok, geçtiğimiz ay olduğu gibi, sosyal medyada en fazla yansımaya ulaşan Ankara adayı oldu.

Sosyal medyada en fazla yorumlanan diğer Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları sırasıyla; Mansur Yavaş, Suat Kılıç, Cengiz Topel Yıldırım, Utku Reyhan, Hüseyin Bartu Soral, Salih Koç, Zafer Burak Hasar oldu.

İzmir’de ise DigiLUP ilk 10 sıralamasına giren tek aday, Ak Parti adayı Hamza Dağ. İzmir adaylarının sosyal medya yansımalarında, öne çıkan adaylar sırasıyla; Cemil Tugay, Ümit Özlale, Yüksel Odabaşı, Cemal Arıkan, Burcu Bostancıoğlu, Serhan Bolluk, Özler Çakır, Ali Sungur, Zeki Koçak.

Şanlıurfa rekabeti sosyal medyada

Yerel seçim süreciyle ilgili sosyal medya yorumlarında öne çıkan bir diğer il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için aday olan siyasetçiler de sosyal medyada çok konuşuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları için yapılan toplam 443 bin 632 iletinin, 246 bin 500 adedinde Zeynel Abidin Beyazgül, 197 bin 100 adedinde Mehmet Kasım Gülpınar yorumlandı.