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Nevşehir'de neler oluyor | Yıldız'ı kahve içmeye kim götürecek?

İYİ Parti Nevşehir il başkanı Ömer Ay bir basın toplantısı düzenledi, şehir karıştı, Nevşehir AKP yöneticileri suskunluğunu koruyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:43
Nevşehir'de neler oluyor | Yıldız'ı kahve içmeye kim götürecek?

Nevşehir'de neler oluyor | Yıldız'ı kahve içmeye kim götürecek?


İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'de bazı kamu yöneticilerinin adının karıştığı aşk skandallarını anlatması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Bircan Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınladığı basın toplantısında şok sözler.


İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanı ve iş ortaklarına ilişkin iddialarda bulundu. Nevşehir eski belediye başkanlarından AKP'li Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını iddia eden Ay, "Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" dedi.


İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, AKP'li eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarına ilişkin iddialarda bulundu. Nevşehir'in eski belediye başkanlarından AKP'li Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını iddia eden Ay, Hasan Ünver'in iş ortakları hakkında ise "Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu:

"Belediye çalışanlarının, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı ile şoförü Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız"

Son Güncelleme: 26.05.2022 11:48
Anahtar Kelimeler:
NevşehirAkp
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