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Uzmanından uyarı | Seçim sağlığınızı yormasın!

Adaylar ve kampanyada çalışanlara kendinize zaman ayırın uyarısını yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, seçim sonuçlarıyla stresin en üst düzeye ulaşacağını belirterek herkesi uyardı: Seçim geçer, sağlığınızı kaybetmeden değerini bilin.

25 Mart 2024 Pazartesi 09:16
Uzmanından uyarı | Seçim sağlığınızı yormasın!






Seçim sağlığınızı yormasın!

Seçim kampanyaları yoğun olarak devam ediyor. Yüksek seçim katılımı olan ülkemizde her vatandaş seçim süreci ve sonuçlarıyla yakından ilgileniyor ve oy kullanıyor. Stres yüklü kampanya dönemleri ve sonuçların belli olacağı akşamlar sadece siyasileri ya da kampanyalarda çalışanları etkilemiyor. Siyasete ilgi duyan / duymayan herkes bu süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açacak sıkıntıların kapısını aralıyor.

SEÇİM STRESİNİ AZALTACAK REÇETE

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal'dan seçim kampanyalarının son günleri, seçim günü ve sonuçların açıklanması döneminde adaylara, kampanya yürütücülerine ve herkese tavsiyeler:

* Seçim koşturması sağlıklı fiziksel bir hareket değildir. Bu nedenle, hem stresten arınmak için hem de sağlıklı yaşam için kendinize zaman ayırın.

* Hafif tempolu en az 10-15 dakika yürüyün.

* Vücudunuzu dinlendirin.

* Her gün duş alın.

* Gün içinde bir kaç kez soğuk suyla elinizi, yüzünüzü ve mümkünse ayaklarınızı yıkayın.

* Ufak ısınma hareketleri yapmadan güne başlamayın.

* Oruç tutanlar sahuru, tutmayanlar için kahvaltıyı atlamayın.

* Stresi azaltacak yağları bileklerinize ve yakanıza damlatın.

* Karmaşık yiyeceklerden kaçının. Az sayıda yiyecekle karnınızı doyurun.

SAĞLIĞINIZI KAYBETMEDEN DEĞERİNİ BİLİN

Katılımın yüksek olması demokrasi için iyi ancak, seçim dönemlerinde ruhsal ve fiziksel sağlığımıza dikkat etmeyenlerin hayatını etkileyen ciddi sağlık sonuçlarına neden olabileceği konusunda uyaran Dr. Portakal, "Stres yüklü seçim çalışmaları ve sonuçları dikkat edilmezse geri dönülemeyecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Seçim ya da stres konuları gelir ve geçer. Kendinize zaman ayırarak sağlığınızı sürdürülebilir kılacak şekilde bu dönemi geçirin. Ramazan'ın sakinlik ikliminde olmaya özen gösterin. Sağlığınızı kaybetmeden değerini bilin." dedi.

KRONİK HASTALIKLAR HAREKETE GEÇEBİLİR!

Strese bağlı olarak kronik hastalıkların tetiklenebileceğini söyleyen Uzman Dr. Mehmet Portakal şöyle konuştu: "Kalp ve kas hastalıkları başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmelidir. Vücudunuzu ruhsal ve fiziksel olarak çok yük yüklemeden bu süreci yönetmelisiniz. Seçim sonrası özellikle stres yükünü rahatlatmak ve sağlığınıza zarar vermesini önlemek için hacamat, ozon oksijen gibi alternatif tedavilerle vücudunuzu hızla yenilemeye destek tedaviler öneriyorum."

YORGUNLUĞU AZALTMAK İÇİN ZİNDELİK ÇAYI

Fiziksel ve zihinsel direncimizi artırmak için Uzman Dr. Mehmet Portakal, seçim dönemi gibi hem stres hem de fiziki yorgunluğa daha dayanıklı hale getirecek çok özel bir zindelik çayı tarifi veriyor. Çayı sabah ve akşam aç karna günde 2 fincan içilmesini öneriyor.

● 1 yemek kaşığı kuşburnu

● 1 tatlı kaşığı zeytin yaprağı

● 1 tatlı kaşığı papatya

● Çeyrek armut

● Çeyrek elma

● 1 bardak sıcak su

Yapılışı: Cam demlikte elma ve armutu küçük dilimleyip malzemeleri sıcak suya ekliyoruz. 5 dakika bekledikten sonra içiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Seçim
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