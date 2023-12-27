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Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok

Türkiye'nin en üst yargı makamı Anayasa Mahkemesi'nin iki kez karar vermesine rağmen yerel mahkeme ve Yargıtay'ın verdiği kararları sert tepkilere neden oldu.

27 Aralık 2023 Çarşamba 21:12
Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok






Yargı'da Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok


Yargı, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi arasında Can Atalay'ın serbest bırakılması konusunda devam eden tartışma  yurttaşların tepkisine neden oluyor. Bugün serbest bırakılması beklenen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın dosyası mahkeme tarafından yeniden Yargıtay'a gönderildi. Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen çok sayıda vatandaş, TİP ve STK temsilcileri mahkemenin kararını protesto etti.

Fotoğraf Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili 'Can Atalay hakkında karar vermesi için' dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Atalay'ın avukatı Özgür Urfa, yerel mahkemenin kararına tepki göstererek "Bu yargı darbesinin belgesidir" dedi.

AYM İKİ KEZ 'HAK İHLALİ'NE HÜKMETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetmişti.

YEREL MAHKEME 'GEREKÇE' BEKLEMİŞTİ

Yerel mahkemeye kısa karar geçen hafta gelirken, mahkeme heyeti dosyayı görüşmek için 'gerekçeli kararı' bekleyeceklerini belirtmişti.

Yüksek mahkeme, Atalay hakkında verdiği kararın gerekçesiyle ilgili özeti dün gece internet sitesinde yayımladı.

Açıklamada Yargıtay'ın işaret edildiği "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır" ifadeleri dikkati çekti. 

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