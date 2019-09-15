Ç.Rizespor evinde Göztepe ile puanları paylaştı

Çaykur Rizespor ve Göztepe 0-0 berabere kalarak puanları paylaştılar.Pozisyonlardan çok mücadelenin ön plana çıktığı maç, başladığı gibi golsüz beraberlikle sona ererken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.Maçın en önemli anı 42.ci dakikada oldu.Dakikalar 42'yi gösterirken Çaykur Rizesporlu Amedej Vetrih kaleye giden topu eliyle keserek penaltıya sebebiyet verdi ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak VAR'da yapılan kontrollerin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi, dolayısıyla penaltı ve kırmızı kart hakem Abdulkadir Bitigen tarafından iptal edildi.Maçın 68. dakikasında Göztepe, rakip ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar Gürler iyi vurdu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.Bu beraberliğin ardından puanını 8'e çıkaran ev sahibi Çaykur Rizespor maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, konuk ekip Göztepe puanını 2'ye çıkararak 16. sırada kaldı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, De Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 86 Ege Özkayımoğlu), Halil Akbunar (Dk. 62 Eren Derdiyok), Mossoro, Napoleoni (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu)

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 84 Alpaslan Öztürk, Dk. 90+4 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 53 Attamah, Dk. 90+3 Melnjak, Dk. 90+3 Boldrin (Çaykur Rizespor)

(Beinsports)