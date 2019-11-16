Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

Fenerbahçe Beko kötü başladığı sezonda yine yenildi.Fenerbahçe Beko, Euroleague 8. haftasında Rusya deplasmanında CSKA Moskova’ya konuk oldu.

Bu sezon Euroleague’de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanından da 88-70’lik yenilgiyle döndü. Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 20, Derrick Williams 19 sayıyla mücadele etti.

CSKA Moskova’da ise Mike James 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Janis Strelnieks de kaydettiği 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.