Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş....Alanyaspor 1 - Fenerbahçe 3
Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan müthiş bir geri dönüşle 3-1 galip ayrıldı.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Met Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Erbil hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 6.dakikasında Alanyaspor Eftimis Koulouris ile 1-0 öne geçti.17.dakikada Fenerbahçe’de sakatlanan Jayden Oosterwolde yerini Osayi Samuel’e bıraktı.19.dakikada Fenerbahçe’de Osayi Samuel sarı kart gördü.45+3.dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci,Willian Arao ve Joao Pedro yerini Emre Mor, Miha Zajc ve Joshua King’e bıraktı.65.dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu yerini Zinedine Ferhat’a bıraktı.
65.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.78.dakikada Fenerbahçe’de sakarlanan Joshua King yerini Serdar Dursun’a bıraktı.
81.dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas ve Ivan Cavaleiro yerini Pedro Pereira ve Oğuz Aydın’a bıraktı.82.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia sarı kart gördü.85.dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia’nın penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54 yaparken Alanyaspor 28 puanda kaldı.
Süper Lig 26.Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 26.Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;
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