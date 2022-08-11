Konyaspor Avrupa'ya veda etti....Konyaspor 2 - Vaduz: 4
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor evinde Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.Liechtenstein 2.Lig temsilcisiyle kozlarını paylaşan Konyaspor 18. dakikada Guilherme'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti.28. dakikada Vaduz, Cedric Gasser ile skoru 1-1 yaptı.31. dakikada Vaduz, Manuel Sutter'in golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Vaduz'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 67.dakikada Vaduz, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Tunahan Çiçek ile skoru 3-1 yaptı.89. dakikada Vaduz, Gasserile skoru 4-1 yaptı.90+4. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetovic ceza yayının oradan kazanılan frikikte skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Robert Muric, Muhammet Demir
Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere