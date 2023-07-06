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Dijital oyun satışlarında yaz kuraklığı

Oyuncuyu esas alan anlayışıyla tüm dijital oyun alışverişlerinde oyuncuların bir numaralı tercihi olan oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun alışverişlerindeki düşüş devam ederken bu düşüşten en çok etkilenen mobil oyun kategorisi oldu.

06 Temmuz 2023 Perşembe 14:48
Dijital oyun satışlarında yaz kuraklığı

Dijital oyun satışlarında yaz kuraklığı

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre 2023 Haziran ayında oyun alışverişlerindeki negatif yönlü ivme devam etti. 2023 Mayıs ayına göre %11’lik düşüş yaşanırken 2022 yılı Haziran ayına göre ise %7’lik bir düşüş söz konusu oldu. Olumsuz gidişatın nedenleri arasında yabancı para birimlerinde yaşanan artış ve bazı oyun firmalarının TL fiyatlandırmasını devre dışı bırakması yer alıyor.

Haziran ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun -Mayıs ayında olduğu gibi- CS:GO oldu. Mobil oyunlardaki düşüşten sonra son yıllarda ilk kez en çok oynananlar listesinde mobil oyunlardan sadece bir oyun yer aldı. PC oyunları diğer aylara göre artış gösteren tek oyun kategorisi oldu.

Kategorik dağılım

PLATFORM

NİSAN 2023

MAYIS 2023

HAZİRAN 2023

PC

%32

%33

%34

Konsol

%22

%23

%25

Mobil

%46

%45

%41


En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1.      CS:GO

2.      Valorant

3.      League of Legends

4.      Call of Duty: Warzone 2.0 

5.      Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6.      PUBG Mobile

7.      Knight Online

8.      Metin 2

9.      World of Warcraft

10.    Rise Online World

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Haziran ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

#

NİSAN 2023

MAYIS 2023

HAZİRAN 2023

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

 Antalya Antalya

Antalya

3

 Ankara Ankara Ankara

4

 İzmir

İzmir

İzmir

5

Bursa

 Bursa

Bursa

Yaş aralığına göre dağılım

Haziran ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
 

YAŞ

NİSAN 2023

MAYIS 2023

HAZİRAN 2023

18-21

%7

%6

%6

21-30

%45

%47

 %48

30+

%48

%47

%46

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET

NİSAN 2023

MAYIS 2023

HAZİRAN 2023

KADIN

%30

%33

%34

ERKEK

%70

%67

%66
Anahtar Kelimeler:
OyunDijital Oyun
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