Dijital oyun satışlarında yaz kuraklığı
Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre 2023 Haziran ayında oyun alışverişlerindeki negatif yönlü ivme devam etti. 2023 Mayıs ayına göre %11’lik düşüş yaşanırken 2022 yılı Haziran ayına göre ise %7’lik bir düşüş söz konusu oldu. Olumsuz gidişatın nedenleri arasında yabancı para birimlerinde yaşanan artış ve bazı oyun firmalarının TL fiyatlandırmasını devre dışı bırakması yer alıyor.
Haziran ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun -Mayıs ayında olduğu gibi- CS:GO oldu. Mobil oyunlardaki düşüşten sonra son yıllarda ilk kez en çok oynananlar listesinde mobil oyunlardan sadece bir oyun yer aldı. PC oyunları diğer aylara göre artış gösteren tek oyun kategorisi oldu.
Kategorik dağılım
|
PLATFORM
|
NİSAN 2023
|
MAYIS 2023
|
HAZİRAN 2023
|
PC
|
%32
|
%33
|
%34
|
Konsol
|
%22
|
%23
|
%25
|
Mobil
|
%46
|
%45
|
%41
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
1. CS:GO
2. Valorant
3. League of Legends
4. Call of Duty: Warzone 2.0
5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
6. PUBG Mobile
7. Knight Online
8. Metin 2
9. World of Warcraft
10. Rise Online World
İllere göre dağılım
Oyun alışverişlerinde, Haziran ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.
|
#
|
NİSAN 2023
|
MAYIS 2023
|
HAZİRAN 2023
|
1
|
İstanbul
|
İstanbul
|
İstanbul
|
2
|Antalya
|Antalya
|
Antalya
|
3
|Ankara
|Ankara
|Ankara
|
4
|İzmir
|
İzmir
|
İzmir
|
5
|
Bursa
|Bursa
|
Bursa
Yaş aralığına göre dağılım
Haziran ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
|
YAŞ
|
NİSAN 2023
|
MAYIS 2023
|
HAZİRAN 2023
|
18-21
|
%7
|
%6
|
%6
|
21-30
|
%45
|
%47
|%48
|
30+
|
%48
|
%47
|
%46
Cinsiyete göre dağılım
|
CİNSİYET
|
NİSAN 2023
|
MAYIS 2023
|
HAZİRAN 2023
|
KADIN
|
%30
|
%33
|
%34
|
ERKEK
|
%70
|
%67
|
%66