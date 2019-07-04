Korsanlar 25 dolarlık bilgisayarla Mars aracına sızdılar

Dünyanın en büyük uzay araştırma kurumu NASA'nın milyarlarca dolar harcama yaparak kurduğu teknoloji ağlarında bilgisayar korsanlarının cirit attığı ortaya çıktı. Üstelik hackerlar, NASA ağlarına dünyanın en ucuz bilgisayarı olan 25 dolarlık Raspberry Pi cihazıyla girdiği belirlendi. NASA ile dalga geçen korsanların MARS görev aracı Curiostiy'e ait önemli bilgileri çalmayı başardığı bildiriliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Mars verileri çalındığı belirlendi. 10 ay boyunca devam eden sızıntısında, Mars keşif aracı Curiosity’e ilişkin bilgiler ele geçirildi. Üstelik bilgisayar korsanları bu saldırıda 25 dolarlık dünyanın en küçük bilgisayarını kullandı.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’da siber güvenlik ihlali yaşandığı ve Mars misyonu ile ilgili çeşitli verilerin sızdığı ortaya çıktı. Üstelik bu ihlalin, dünyanın en küçük bilgisayarı olarak tanımlanan Raspberry Pi cihazıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

NASA Genel Müfettiş Ofisi’nin (OIG) raporuna göre güvenlik ihlali NASA’ya bağlı bir araştırma ve geliştirme merkezi olan Jet Propulsion Laboratory’da gerçekleşti.

Nisan 2018'de başlayan sızıntı 10 ay boyunca fark edilmeden devam etti. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu Eset’in edindiği bilgiye göre, sızıntı sonucunda NASA’nın Mars görevleriyle ilgili 500 MB'a yakın bilgi çalındı. Çalınan bilgilerin özellikle Mars keşif aracı Curiosity’e ilişkin olduğu belirlendi.

NASIL OLDU?

Bilgisayar korsanlarının, Jet Propulsion Laboratory ağına yetkilendirmesiz bir Raspberry Pi yoluyla sızdığı ortaya çıktı. Tek kartlı, 25 dolar değerindeki Raspberry Pi, dünyanın en küçük bilgisayarı olarak tanımlanıyor. Bilgisayarı ağa kimin bağladığı henüz bilinmiyor. Ancak NASA raporu, söz konusu saldırıyı APT (Gelişmiş Kalıcı Tehdit) gruplarına bağlıyor.

Eset’in edindiği bilgiye göre, sızıntıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanları, Mars keşif aracı Curiosity’e ilişkin hassas verilere odaklandı. Eset, daha bu yılın Ocak ayında NASA çalışanlarının kişisel verilerine odaklanan bir siber ihlalin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

BU İLK DE DEĞİL

NASA Genel Müfettiş Ofisi, hazırladığı raporda "Geçtiğimiz 10 yılda Jet Propulsion Laboratory (JPL),IT ağının önemli bölümlerini tehlikeye atan birkaç siber güvenlik sorunu yaşadı" ifadesini kullanıyor.



