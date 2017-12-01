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Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Neçirvan Barzani'nin Türkiye üzerinden yurt dışına gideceği öğreldi.

Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Neçirvan Barzani'nin Türkiye üzerinden yurt dışına gideceği öğreldi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:18
Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi

Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Neçirvan Barzani'nin Türkiye üzerinden yurt dışına gideceği öğreldi.

BAĞDAT YERİNE ŞIRNAK'I TERCİH ETTİ


Edinilen bilgiye göre, Erbil'den Bağdat'a gitmek yerine, sınır kapısından geçerek Şırnak'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, uçağının hareket saatini bekliyor.
Habur Sınır kapısını kullanan Neçirvan Barzani'nin diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye üzerinden gideceği ülkenin adı açıklanmadı.
Kuzey Irak referandumunun ardından, Bağdat yönetimi tarafından uçuşlara kapatılan Erbil Havaalanı'na bir süredir uluslararası seferler yapılmıyor.

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