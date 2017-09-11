Belediye mezarlığı 'Tarla' diye sattı, vatandaşlar isyan etti



Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi'nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın belediye tarafından satıldığını öğrenince isyan etti.



Özbek Mahallesi sakinlerinden İbrahim Solak, Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat Keser'in kendisine yanlışlıkla belediye mezarlığının satıldığını söylediğini iddia ederek, "Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz belediyemize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dedelerimizin camiye bağışladığı yerleri belediyemizin üzerine geçirdiler bunu kabullendik. Ama mezarlıklarımızın satılmasını kabullenemeyiz. Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem" dedi.

Mahalle sakinlerinden Vedat Tekin, "Yıllardır mezarlığın yanındaki bu araziyi hayvanlarımızı otlattığımız mera olarak kullanıyoruz.

Elimizde 1974 yılında verilmiş olan tapu var ve burası çayır gözüküyor. Ama bu çayır nasıl olduysa tarla olaraktan el değiştirmiş bir firma tarafından satın alınmıştır. Bu araziyi satarlarken bize haber vermediler, hiçbir tebligat yapılmadı ilan yapmadılar. Bu vatandaş hayvanını nerede otlatacak? Arazisine nasıl gidecek?

Başbakanımız bağırıyor, cumhurbaşkanımız bağırıyor, hayvancılık yapın diye. Sen benim meramı satmışsın ben ne yapayım şimdi? Bu köyün 204 dönüm mera arazisi bir firma tarafından işgal edildi. Kaymakamlık burası mera buradan çık diye firmaya tebligat yaptı. Bir ay geçti firma çıkmadı. Bunun gibi işgal edilen meralarımızı var, biz kime gideceğiz. Hakkımızı nasıl nerede arayacağız" diyerek tepki gösterdi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bu arada, dün akşam saatlerinde, O.S. iddiaya göre arazi satışı nedeniyle tartıştığı Pamukova Belediyesi Emlak ve Kütüphane'den sorumlu müdür Soner Dönmez'i tabanca ile ateş açması sonucu kolundan yaralamıştı.