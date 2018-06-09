Beylikdüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu



Beylikdüzü Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla özel bir restaurantta, şehit ailelerine ve gazilere iftar yemeği verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve iftar öncesi şehitler için dua edilen programda, semazen gösterisi de iftar yemeğinin maneviyatına güzellik kattı. Yemek öncesi, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet eden Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptıkları konuşmalarda, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan duydukları gururu dile getirdiler.

İmamoğlu: "Çağdaş Türkiye İçin Elbirliğiyle Çalışmalıyız"

Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların çok değerli aileleri, millet olma bilincimizin, 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti ailesinin tüm Misak-ı Milli sınırları içerisinde gururlu, alnı açık ve başı dik duruşunun en fedakar, en cefakar simgeleridir. Şehitlerimizin önünde saygıyla minnetle eğiliyorum. Dünya’ya akılla ve bilimle hükmeden çağdaş Türkiye hedefine ulaşmak için milletçe hep birlikte çalışmalıyız. Ancak o zaman bu ülke ve bu bayrak için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize layık bir nesil olabiliriz." diye konuştu.

Okur: "İftar Sofralarında Milletçe Birlik, Beraberlik Mesajı Veriyoruz"

Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken ve yemeğe katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek şükranlarını sunan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise "Ramazan ayında, Türk Milleti olarak iftar sofraları etrafında manevi bir ağ örerek tüm yurtta birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Bizler, bu devletin yurttaşı ve bu milletin birer ferdi olarak şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Şehitlerimiz, bu memleket için canlarını seve seve verdiler. Siz değerli şehit aileleri, sevdiklerinizi bu memleket için feda ettiniz, çok büyük bedel ödediniz. Bize de şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkmak, şehitlerimize layık olabilecek şekilde bu memleketi idare etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük önder Atatürk’ün çizdiği gibi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartmak için birlik ve beraberlik içerisinde bu memleket için, bu bayrak için hep beraber çalışmak düşüyor. İnşallah, biz şehitlerimize layık olarak görevimizi yapar ve onlara karşı mahcup olmayız." açıklamasında bulundu.