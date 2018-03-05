Cami'nin tabanından iş yerine kan renginde sıva damladı



Malatya'da caminin alt katında yer alan iş hanı tavanından akan kan rengindeki esrarengiz sıva vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Bir caminin altındaki iş yerinde çalışan vatandaşlar tedirgin. Caminin tabanından işyerine akan kırmızı sıvının kaynağı bir türlü anlaşılamadı.

Malatya’da bir caminin alt kısmında bulunan iş hanının tavanından damlayan ve kan olduğu sanılan kırmızı renkteki sıvı, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Cami’nin alt kısmında bulunan bir iş hanının tavanından kırmızı renkli sıvı damladığını gören özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.