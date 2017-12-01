Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Eski eşini, kızını katletti, oğlunu ağır yaraladı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar'ı ise ağır yaraladı.

Eski eşini, kızını katletti, oğlunu ağır yaraladı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar'ı ise ağır yaraladı.

01 Aralık 2017 Cuma 23:51
Eski eşini, kızını katletti, oğlunu ağır yaraladı

Eski eşini, kızını katletti, oğlunu ağır yaraladı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar'ı ise ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi Kaçar, yanındaki tabancayı çekti, Gülay Gökdemir ile çocukları Barbaros ve Betül Kaçar'a ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireye girdiklerinde anne ve çocuklarını, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralanan Barbaros Kaçar, ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güngör Kaçar, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde inceleme yapılırken soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte
Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte
İnternetten tecavüze 10 yıl hapis cezası
İnternetten tecavüze 10 yıl hapis cezası
Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi
Barzani, yurt dışına gidebilmek için Şırnak'a geldi
Son Dakika Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var
Son Dakika Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var
Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı
Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı
Türkiye'nin ilk milli yüzücüsü Baba Nakkaş vefat etti
Türkiye'nin ilk milli yüzücüsü Baba Nakkaş vefat etti
Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü
Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim