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İnşaata dadanan ayı bekçiyi çileden çıkardı

Kars’ın Sarıkamış İlçesi'nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı.

İnşaata dadanan ayı bekçiyi çileden çıkardı

Kars’ın Sarıkamış İlçesi'nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı.

25 Haziran 2019 Salı 11:03
İnşaata dadanan ayı bekçiyi çileden çıkardı

İnşaata dadanan ayı bekçiyi çileden çıkardı


Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı. Bir türlü ayıyı çadırdan kovamayan inşaat bekçisi, "Hele bak hele, hiç beni takıyor mu?" diye dert yandı. O ilginç anları arkadaşı cep telefonu ile kaydetti


Sarıkamış’ta aç kaldıklarında sürekli kent merkezine gelen boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezinde telesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise ne yapacağını şaşırıyor.

HİŞT HOŞT PİŞTTT DEDİ YİNE DE DİNLEMEDİ

Bekçi önce "Hoşt hoşt", "Pişşt pişt" diye seslendi. Daha sonra "Ola, oğlum", "Ola heç kıpırdamır", "Nasıl edek", "Hoş, hoşt hoş", "Hele bak hele, heç beni takıyor mu?" diyen bekçinin ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.

Son Güncelleme: 25.06.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
SarıkamışKars
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