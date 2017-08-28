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İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor

İstanbul'da Bayram hazırlığı devam ederken, Meteoroloji'den Marmara ve çevresi için kritik uyarı geldi.

İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor

İstanbul'da Bayram hazırlığı devam ederken, Meteoroloji'den Marmara ve çevresi için kritik uyarı geldi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:33
İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor

İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor

Son hava durumu, Bayram hazırlığı devam ederken, Meteoroloji'den Marmara ve çevresi için kritik uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;

Marmara Denizi'nde yarın (29.08.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (30.08.2017) ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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