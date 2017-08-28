İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor
Son hava durumu, Bayram hazırlığı devam ederken, Meteoroloji'den Marmara ve çevresi için kritik uyarı geldi.
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;
Marmara Denizi'nde yarın (29.08.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (30.08.2017) ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.